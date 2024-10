Ten wywiad Anne Hathway wzbudził kontrowersje. Teraz aktorka przeprasza

Muszę przyznać, że byłam w szoku. (...) Nie spodziewałam się, że w ogóle się do mnie odezwie. Myślałam, że ona nigdy nie zobaczy tego nagrania, ale zrobiła to. Zrobiła coś naprawdę niesamowitego (...) To była bardzo osobista wiadomość i uznałyśmy, że nie zdradzę szczegółów jej treści, ale chciałam opowiedzieć wam o tym, co zrobiła, bo uznałam, że to po prostu niesamowite. Mam tak wielki szacunek dla ludzi, którzy przyznają się do swoich błędów i mówią, że im przykro. Przepraszam to takie potężne słowo - powiedziała Flaa na Tik Toku.