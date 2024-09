Teresa Lipowska emerytura i zarobki

Teresa Lipowska to chyba najważniejsza postać w serialu "M jak miłość". Aktorka trafiła do serialu TVP na samym początku i gra w nim do dziś. Co ciekawe, początkowo doświadczona artystka myślała, że jej rola będzie wyglądać inaczej. Nie miała pojęcia o tym, że grać będzie musiała starszą kobietę ze wsi.

Zaproszono mnie na casting do "M jak miłość". Było to 24 lata temu, bo tyle lat trwa nasz serial. I powiedziano, że to będzie jedna z głównych postaci, więc się elegancko ubrałam, uczesałam, piękny szal założyłam. Ale kiedy przyszłam, okazało się, że mam grać wiejską babę, która ochrzania swojego męża, że owczarni nie wysprzątał. No więc zobaczyłam, co mam do mówienia, włosy zburzyłam, szalem owinęłam się dookoła bioder i opieprzyłam go. I tak dostałam się do serialu "M jak miłość". I trwam już tu 24 lata

- wspominała Teresa Lipowska. Dzięki roli w "M jak miłość" aktorka nie może narzekać na sytuację finansową. Z samą emeryturą nie byłoby tak różowo. Na szczęście zdrowie pozwala gwieździe na aktywność zawodową.

Gdybym miała tylko emeryturę, to miałabym biedę. Natomiast jestem aktorką ciągle pracującą

- podkreśliła kiedyś w rozmowie z Wideoportalem.

Teresa Lipowska zaprasza rodzinę do restauracji. Gwiazda "M jak miłość" nie przepada za odwiedzinami w domu

Zapewne także dobrym dzięki pieniądzom, które Teresa Lipowska otrzymuje z tytułu gry w "M jak miłość", może sobie pozwolić na pewną - jak na polskiego emeryta - ekstrawagancję. Aktorka ma bowiem taki zwyczaj, że bliskich zaprasza do restauracji, co wiąże się ze sporymi kosztami. Zdaje się nie przepadać za to za odwiedzinami w jej domu.

Zapraszam ich do restauracji, żeby każdy wybrał sobie coś, co lubi i nie zostawiał mi na talerzu. Proszę, macie otwarte konto, jedzcie

- wyznała Teresa Lipowska w rozmowie z portalem Shownews.pl. Gdy jeszcze żył jej ukochany mąż - Tadeusz Zaliwski (mężczyzna zmarł w 2006 roku) i mieszkał z nimi syn, aktorka przygotowywała święta dla całej rodziny, mimo że nie było to jej ulubionym zajęciem.

Kiedy miałam w domu męża, syna, to robiłam wszystkie święta dla całej rodziny. Nie było to moją pasją, ale wszystkim wszystko bardzo smakowało, święta miały ogromną ilość potraw, wszystko było zjedzone

- pochwaliła się gwiazda "M jak miłość".

