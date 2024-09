Teresa Lipowska była już na emeryturze, doszło do pomyłki. "Okazało się, że mam grać wiejską babę"

87-letnia Teresa Lipowska nie zwalnia tempa! Aktorka pojawiła się na planie jesiennego spotu wizerunkowego TVP, gdzie zdradziła, jak dostała się do "M jak miłość". Okazuje się, że przeszła casting, ale gdy się na nim pojawiła, nie wiedziała, kogo ma zagrać. Doszło do pomyłki, bo gdy usłyszała, że będzie to główna rola w serialu, pomyślała o eleganckiej kobiecie. Sama była już wówczas na emeryturze, ale wciąż dorabiała, grając. Wystroiła się więc i tak poszła grać "wiejską babę".

Nie podejrzewała, że uda jej się dostać rolę w tasiemcu, który nie zejdzie z anteny przez 24 lata!

Wtedy seriale to było dziewięć, dziesięć odcinków. Myślę, że ten serial poruszył serca widzów dlatego, że był trochę z innego środowiska, bo to ani miejskie, ani wiejskie, takie trochę podmiejskie, a poza tym szalenie integrował rodzinę - opowiadała Lipowska w rozmowie z serwisem Na ekranie w 2020 r.

Teresa Lipowska na castingu. Emerytka ubrała się elegancko, a miała zagrać wiejską babę

Lipowska ani myśli porzucać roli Barbary Mostowiak. Bardzo dobrze czuje się na planie serialu, w którym gra tak długo. Aktorka co jakiś czas pojawia się też w innych produkcjach (w zeszłym roku w "Uwierz w Mikołaja"), ale to z "M jak miłość" kojarzona jest przez wielu polskich widzów.

Jak doszło do tego, że wcieliła się w Basię? Opowiedziała podczas wizyty na planie jesiennego spotu wizerunkowego TVP. Aktorka była wesoła, uśmiechnięta i prezentowała się kwitnąco, co możecie zobaczyć niżej.

Zaproszono mnie na casting do "M jak miłość". Było to 24 lata temu, bo tyle lat trwa nasz serial. I powiedziano, że to będzie jedna z głównych postaci, więc się elegancko ubrałam, uczesałam, piękny szal założyłam. Ale kiedy przyszłam, okazało się, że mam grać wiejską babę, która ochrzania swojego męża, że owczarni nie wysprzątał. No więc zobaczyłam, co mam do mówienia, włosy zburzyłam, szalem owinęłam się dookoła bioder i opieprzyłam go. I tak dostałam się do serialu "M jak miłość". I trwam już tu 24 lata.

Teresa Lipowska ma 87 lat. Jak się czuje?

Gwiazda powoli zbliża się do 90. Nie chce rezygnować z gry w serialu, wciąż wydaje się pełna energii, jednak nie ukrywa, że czasem brakuje jej sił do pracy. Na szczęście Lipowska pojawia się na planie jedynie cztery razy w miesiącu, więc, mimo że wciąż jest ważną postacią w "M jak miłość", prywatnie ma sporo czasu na odpoczynek i dbanie o siebie.

O swoim podejściu do starości Lipowska mówiła w programie "Gwiazdy Sołtysika". Trudno jej pogodzić się z własnymi ograniczeniami.

Mam jeszcze plany, jeszcze chciałabym wiele rzeczy zrobić, ale już wiele się nie da po prostu. Po prostu się nie da, bo gdzieś tu wyjazdy, jakieś projekty... Ja do teatru nie chcę, bo to jest za ciężki tekst, za późno się wraca. To są te ograniczenia, to jest choroba, że ja tego nie mogę. Zdaję sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie mogę robić i pewne choroby wieku starczego mnie dorywają, ale jakoś nie mogę się z tym pogodzić. Tak chciałabym do przodu jeszcze.

