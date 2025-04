The Dumplings Orkiestra znów podbije Warszawę. Niesamowity koncert przeniesiony na 1 czerwca

Wyjątkowy koncert w Klubie Stodoła

Zespół The Dumplings tworzy dwójka wyjątkowo zdolnych młodych ludzi - Justyna Święs oraz Kuba Karaś. "Pierogi" zaczęły tworzyć, gdy były jeszcze nastolatkami. I szybko podbiły polską scenę muzyczną, zgarniając m.in. Fryderyki dla najlepszych debiutantów, a potem jeszcze trzykrotnie za najlepsze albumy elektroniczne.

Projekt The Dumplings Orkiestra powstał zaś z myślą o koncercie na scenie głównej festiwalu Open'er w 2017 roku. Repertuar zaaranżowany na tę okazję trafił do serc publiczności, w związku z czym zespół zagrał go jeszcze podczas dwóch następnych tras koncertowych. Ubiegłoroczna celebracja dziesięciolecia działalności scenicznej The Dumplings zaowocowała w wyjątkową, jubileuszową trasę, podczas której odświeżone kompozycje największych utworów spotkały się z niezwykłym zainteresowaniem publiczności! Jubileuszowa trasa dostarczyła odbiorcom kolejnych niezapomnianych wrażeń. Zachwycające brzmienie duetu w połączeniu z klasyczną orkiestrą kreuje unikalną przestrzeń, gdzie elektroniczne dźwięki idealnie współgrają z bogactwem tradycyjnych instrumentów, tworząc poruszającą i niepowtarzalną atmosferę.

- Przygotujcie się na niezwykłą muzyczną podróż, w którą zabierze Was The Dumplings Orkiestra. Nad intrygującymi aranżacjami hitów: „Nie gotujemy”, „Przykro mi”, „Kocham być z Tobą” oraz wieloma innymi przebojami czuwał uznany kompozytor – Wojciech Kostrzewa. Wśród najpopularniejszych utworów zespół zaprezentuje również najnowsze single: „To nie powtórzy się” i „W naszym zabetonowanym mieście” - czytamy na stronie wydarzenia.

Jako support wystąpi zespół Brassers. To dziewięcioosobowa grupa z Warszawy, tworzący muzykę inspirowaną techno/house. W skład zespołu wchodzą m.in. muzycy związani z takimi projektami jak Sanah, The Dumplings Orkiestra, Oskar Cyms, Marika, Wishlake, Urbański Orkiestra, Dawid Kwiatkowski, Vavamuffin, Pezet, Męskie Granie Orkiestra czy Jimek Symphonix. Współprace te pozwoliły członkom Brassers czerpać z różnorodnych gatunków muzycznych, od popu, przez hip-hop, aż po muzykę symfoniczną i elektroniczną, co w pełni słychać w brzmieniu zespołu.

Zmiana daty koncertu

Planowo koncert miał się odbyć 26 kwietnia na dużej scenie warszawskiego Klubu Stodoła. Z powodu ogłoszenia żałoby narodowej został przeniesiony o kilka dni - na 1 czerwca 2025 roku.