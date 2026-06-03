Gwiazdy na premierze serialu "Morfeusz". Michał Piróg bryluje na czerwonym dywanie w Warszawie

Obsada serialu "Morfeusz" i twórcy na uroczystej premierze w Warszawie

We wtorkowy wieczór 2 czerwca platforma streamingowa SkyShowtime zaprosiła gości do Warszawy na uroczystą galę z okazji premiery serialu "Morfeusz". Warto zaznaczyć, że jest to zaledwie drugi debiutujący w tym roku oryginalny polski projekt w tym serwisie zaraz po filmie dokumentalnym o tytule "Edyta Górniak".

Na ściance zapozowali aktorzy grający główne role, a w tym gronie znaleźli się Andrzej Konopka, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, Magdalena Wieczorek i Józefina Siwko. Na warszawskim wydarzeniu gościli również autorzy tego telewizyjnego projektu, czyli reżyser Maciej Migas, scenarzysta Maciej Wawrzecki, autor zdjęć Bartek Cierlica oraz Łukasz Targosz odpowiadający za oprawę muzyczną. Swoją obecnością zaszczycili także odtwórcy ról drugoplanowych, a mianowicie Ali Bahrudinov, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk i Michał Waleszczyński-Lis, a także Michał Piróg pojawiający się w formacie na zasadach występu gościnnego. Gospodarzem całej imprezy został natomiast Jędrzej Taranek.

Zdjęcia z oficjalnej premiery serialu "Morfeusz" z udziałem aktorów

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Fabuła serialu "Morfeusz". Piotr Leyer wkracza w brutalny świat mafii

Nowa produkcja opowiada losy Piotra Leyera będącego wzorowym ojcem i młodym prawnikiem. Mężczyzna po tragicznym morderstwie swojego brata trafia prosto w mroczne struktury rodzinnego gangu, od którego usilnie próbował uciec przez całe swoje dotychczasowe życie. Szereg zupełnie niespodziewanych wydarzeń sprawia, że bohater obejmuje stery nad mafijną organizacją zarządzaną dawniej przez zmarłego krewnego i ojca. Główny bohater niespodziewanie świetnie radzi sobie w kryminalnym podziemiu, zyskując potężną władzę i autorytet dzięki swojej rosnącej bezwzględności. Z każdym kolejnym dniem ten na pozór przeciętny mąż łamie wszelkie zasady etyczne. Cały projekt składa się z siedmiu epizodów, a widzowie platformy SkyShowtime będą mogli oglądać nowe odsłony w odstępach tygodniowych.

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