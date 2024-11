Tłum gwiazd na Starych Powązkach. Kwestują już 50 lat!

To oni zmarli w 2024 r.! Zającówna odeszła tuż przed Świętem Zmarłych. Ale w ciągu ostatnich miesięcy straciliśmy mnóstwo innych gwiazd

Odwiedzając w pierwszych dniach listopada warszawskie Powązki w pierwszych dniach listopada, można spotkać wiele znanych twarzy. Artyści wszelkich dziedzin sztuki, dziennikarze, politycy oraz gwiazdy show-biznesu, co roku przechadzają się alejkami cmentarza z puszkami w rękach. W wszystko w ramach akcji Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa.

Stare Powązki to niezwykłe miejsce na mapie Warszawy. Cmentarz powstał w 1792 roku i pochowano tu ok. 1,2 mln osób. Jest to miejsce pochówku wielu znakomitych polskich artystów. Tu spoczywają między innymi Władysław Reymont, Leopold Staff, Jan Kiepura, Bolesław Leśmian, Kalina Jędrusik, Czesław Niemen, Zbigniew Herbert, Tadeusz Nalepa czy Krzysztof Kieślowski.

Na co przeznaczone zostaną pieniądze ze zbiórki?

Tegoroczna zbiórka jest wyjątkowa, gdyż odbywa się już po raz pięćdziesiąty. Do tego 29 grudnia minie 25 lat od śmierci pomysłodawcy akcji - pisarza i działacza społecznego, Jerzego Waldorffa. Pierwszy raz w kweście znani Polacy wzięli udział w 1975 roku. Od początku kwestują tu m.in. Maja Komorowska, Emilia Krakowska, czy Damian Damięcki. Długoletnimi kwestującymi są także Kazimierz Kaczor, Olgierd Łukaszewicz, Karol Strasburger, Anna Seniuk czy też Magdalena Zawadzka, która wyznała kiedyś, że Jerzy Waldorff mówił o niej Miss cmentarza.

W tym roku artyści kwestować będą od pierwszego do trzeciego listopada. Do tej pory na warszawskim cmentarzu pojawili się m.in. Bata Tadla, Ida Nowakowska, Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Artur Barciś, Szymon Majewski, Olgierd Łukasiewicz, Krzysztof Ziemiec, Michał Lesień, Helena Norowicz, Magdalena Schejbal czy Karol Strasburger.

Od samego początku celem zbiórki jest ratowanie zabytkowych pomników i nagrobków. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa co roku remontuje ok. 15 zabytkowych nagrobków. Środki zebrane w tym roku zostaną przeznaczone na wykonanie 16 pomników nagrobnych m.in. Anny Tymińskiej, Florianny Szałackiej, rodziny Sommerów oraz Delfiny Henrici.

