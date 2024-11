To oni zmarli w 2024 r.! Zającówna odeszła tuż przed Świętem Zmarłych. Ale w ciągu ostatnich miesięcy straciliśmy mnóstwo innych gwiazd

Elżbieta Zającówna odeszła pod koniec października. Była chora, a ze schorzeniem zmagała się od lat. Jak ustalił "Super Express" zmarłą aktorkę odnalazła jej dorosła córka Gabriela, jedyne dziecko Zającówny i jej męża Krzysztofa Jaroszyńskiego.

Dorosłe dzieci pozostawiło wiele zmarłych w 2024 r. gwiazd.

Jedną ze znanych osób, po której płakali nie tylko syn i córka, ale także całe rzesze fanów, był Jerzy Stuhr. Wielki aktor, który widzom w pamięci mógł zapaść dzięki rolom w "Seksmisji" (gdzie zresztą można oglądać także Zającównę), "Kilerze" czy "Shreku", odszedł 9 lipca.

Miał 77 lat, od dawna zmagał się z wieloma przypadłościami. Zwycięską ręką udało mu się wyjść z dwóch zawałów, walczył też z nowotworem, miał udar. W końcu jednak jego ciało odmówiło posłuszeństwa.

Stuhra pochowano 17 lipca, żegnały go tłumy. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Aktor został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Gdy wynoszono urnę z prochami, żałobnicy zaczęli bić brawo. Stuhr był uwielbiany! Ale nie tylko on.

Trzy tygodnie po śmierci Jerzego Stuhra media obiegła informacja o odejściu prawdziwej ikony telewizji. Bogumiła Wander miała 80 lat, starsi widzowie pamiętają ją z ekranów, gdy działała w Telewizji Polskiej. Wander dla młodszych koleżanek była przykładem do naśladowania, gwiazdą TVP. Pozostała nią nawet gdy już nie pracowała w telewizji publicznej. Nigdy o niej nie zapomniano.

Wander od dawna chorowała, mieszkała w domu opieki. Jej mąż nie był w stanie zajmować się ukochaną małżonką.

Umysłowo to już inny świat. Bogusia żyje już w innym świecie. Oddałbym wszystko, by mnie pamiętała. Kiedyś wydawało mi się, że przetrwam każdy życiowy sztorm. Teraz coraz trudniej jest mi w to wierzyć - mówił Krzysztof Baranowski Pomponikowi