Tłumy na pogrzebie legendy. Grób Janusza Michałowskiego utonął w kwiatach

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-22 12:57

W poniedziałek, 22 czerwca, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Janusza Michałowskiego. Wybitny aktor filmowy, teatralny i telewizyjny zmarł 11 czerwca w wieku 89 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek artystyczny i ogromny szacunek środowiska. Na jego pogrzeb przyszli bliscy, przyjaciele i ważne postacie ze świata kultury.

Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 10.00 w kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym w Warszawie. To właśnie tam zgromadzili się najbliżsi zmarłego Janusza Michałowskiego, jego przyjaciele oraz gwiazdy polskiej kultury i sztuki. W kościele nie zabrakło wzruszenia i wspomnień o artyście, który przez lata był ważną postacią polskiego teatru, filmu i telewizji.

Aktor spoczął w Alei Zasłużonych

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy ceremonii udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. O godzinie 12.00 ropoczął się pochówek Janusza Michałowskiego w Alei Zasłużonych - miejscu, gdzie spoczywają najwybitniejsze postacie polskiego życia publicznego, nauki i kultury.

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Szczególny wymiar ma również samo miejsce pochówku. Janusz Michałowski spocznie obok swojej żony, Izabeli Cywińskiej – wybitnej reżyserki teatralnej i byłej minister kultury. Dla wielu osób związanych z parą jest to symboliczne zwieńczenie ich wspólnej historii.

Widzozytaie kochali Janusza Michałowskiego

Janusz Michałowski przez lata budował swoją pozycję jako wszechstronny aktor, ceniony zarówno na scenie teatralnej, jak i przed kamerą. Widzowie podziwiali go za niezwykłą charyzmę, talent oraz umiejętność tworzenia poruszających, zapadających w pamięć kreacji.

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Poza pracą artystyczną miał również wiele pasji. Fascynowała go poezja i teatr, ale wolny czas chętnie poświęcał także odnawianiu starych przedmiotów. Z ogromnym zaangażowaniem przywracał im dawny blask, traktując to zajęcie jako formę twórczej pracy. Bliscy i współpracownicy wspominają go dziś nie tylko jako wybitnego aktora, lecz także człowieka o wielkiej wrażliwości, życzliwości i wyjątkowym spojrzeniu na świat.

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Zostanie z nami na zawsze

Uroczystości pogrzebowe były ostatnim pożegnaniem artysty, który na trwałe zapisał się w historii polskiej kultury. Jego dorobek i role pozostaną ]w pamięci kolejnych pokoleń widzów.

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Portret czarno-biały Janusza Michałowskiego w srebrnej ramie, obok urny z jego imieniem, nazwiskiem i datami urodzenia oraz śmierci. Biała róża z zielonym liściem i gałązkami gipsówki leży na wieku urny. Więcej o pogrzebie legendy teatru i filmu przeczytasz na naszym portalu.
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