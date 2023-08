To, co Paweł Królikowski mówił o synu, zdumiewa! "Wiem, gdzie tkwił błąd"

Paweł Królikowski surowo ocenił syna

Wiadomość o tym, że Paweł Królikowski miał nieślubnego syna, była szokiem dla rzeszy fanów aktora. "Super Express" jako pierwszy podał tę informację, którą potwierdziła także żona zmarłego w 2020 roku artysty Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Mimo różnych kryzysów małżonkowie stanowili bardzo zgraną parę, choć w ich domu nie brakowało kłótni i awantur. Paweł Królikowski wielką wagę przywiązywał do wychowania dzieci. W szczerej rozmowie z Onetem poruszony został wątek awantury jego syna - Antoniego Królikowskiego - z mundurowymi. Niesforny Antek w 2011 roku został zatrzymany za napaść na dwóch policjantów. Tata wówczas bardzo surowo ocenił syna. Jego słowa mogą zdumiewać! Zachowanie Antka mocno dotknęło Pawła Królikowskiego.

Paweł Królikowski po awanturze z synem Antonim Królikowskim: "To nie był moment na wyznanie miłości"

Tata Antoniego Królikowskiego z policjantami wiele razy spotykał się na planie filmowym. - Doskonale wiedziałem, jaka to jest robota. Gdybym był ojcem jednego z tych policjantów, którzy doprowadzili Antka do pionu, to bym powiedział: - Dobrze synuś zrobiłeś. Policjant nie jest od tego, żeby być sympatycznym. On ma być - podkreślił aktor. Pytany, czy sam zadał sobie takie pytanie: "Gdzie ja popełniłem błąd?", odparł, że nie. - Ja wiem, gdzie tkwił błąd - dodał. - Kilku dorosłych, ale młodych mężczyzn, o godz. 1 w nocy było w lokalu rozrywkowym. Wyszli na ulicę i łapali taksówkę. Byli podchmieleni. Doszło do nieporozumień słownych z policjantami, którzy byli na służbie i wiedzieli, co robią. Policji nie wolno obrażać, nawet swoim zachowaniem. Jak się widzi policję, to trzeba się mitygować. A syn się nie hamował - stwierdził Paweł Królikowski. Aktor znamy z "Rancza" spytany został też o to, czy po całej sprawie powiedział do syna "kocham cię", czy "jest mi za ciebie wstyd". - Nie pamiętam. Ale to nie był moment na wyznanie miłości - zdradził Paweł Królikowski.