To, co spotkało Martynę Wojciechowską niejednego zwaliłoby z nóg. Dziennikarka nie wstydzi się mówić o kryzysie

Martyna Wojciechowska mówiła o niezwykle osobistych sprawach

Martyna Wojciechowska wie, że aby dotrzeć do młodych ludzi, potrzebna jest niezwykłą autentyczność i szczerość. Młodzież w mig wyłapuje każdy, nawet najmniejszy przejaw fałszu. Dlatego na spotkanie z publicznością Pol'and'Rock Festivalu przyszła uzbrojona jedynie w otwartość, akceptację i... kurtkę ramoneskę. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych przywitały ją tłumy fanów, choć, jak przyznała, obawiała się, że przyjdzie tylko garstka... i to członków rodziny. Podczas spotkania mówiła również o bliskich, nie bała się wyciągać prywatnych tematów, także tych bolesnych. Cel miała jeden - przekazać zgromadzonym, że jej pełne sukcesów życie usłane było taką samą lub nawet większa liczbą porażek. Każdy kryzys może przynieść coś dobrego, pod warunkiem, że się nie poddajemy. Ona sama przeszła wiele złych momentów, nie wstydzi się ich, wręcz przeciwnie - docenia. "Mam na swoim koncie sukcesy, bywam nazywana odważną, ale też wiele razy się potykałam, boleśnie upadałam" - napisała w poście podsumowującym festiwal.

Martyna Wojciechowska o kryzysie: "Byłam tą zdesperowaną mamą"

W trakcie rozmowy wyznała, że jej córka, mimo młodego wieku, ma za sobą kryzys psychiczny. To sprawiło, ze dziennikarka zdała sobie sprawę z tego, w jak katastrofalnej sytuacji jest polska psychiatria dziecięca. To był osobisty bodziec do tego, by zacząć działać. Podróżniczka stworzyła projekt Młode Głowy, którego celem jest pomoc młodym ludziom. Choć już samym podzieleniem się tą historią pokazała wielu osobom, że nie są same. - Moja córka doświadczyła kryzysu psychicznego - nie wstydzę się tego mówić - usłyszeliśmy z jej ust. - Ja byłam tą zdesperowaną mamą, która próbowała umówić wizytę u psychologa, u psychiatry dziecięcego. Ich jest 500 na cały kraj. To jest niemożliwe, żeby dostać wizytę w rozsądnym terminie - a nawet jeśli, to kogo na to stać, trzeba iść prywatnie, bo na NFZ czeka się bardzo długo - dodała po chwili.

Zainicjowany przez Martynę projekt "Młode głowy" ma na celu wspieranie młodych ludzi w kryzysach psychicznych. W jego ramach dostępne są m.in specjalne programy dla szkół. Wprowadzenie ich pomaga zarówno uczniom, jak i nauczycielom, szybko reagować na problemy psychiczne.

