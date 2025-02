Eurowizja 2025: Kto powinien wygrać? Fani i eksperci są zgodni

Finał polskich preselekcji do konkursu Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku wzbudza on ogromne emocje. Przez chwile wydawało się, że w tym roku obędzie się bez skandali. Jednak i tym razem organizatorzy nie zawiedli, dodając niemal w ostatniej chwili "kartę uczestnika" Teo Tomczukowi.

Młody wokalista tym samym dołączył do finałowej dziesiątki. O możliwość reprezentowania Polski w Eurowizji walczą również Chrust, Dominik Dudek, Marien, Daria Marx, Sonia Maselik, Janusz Radek, Swada x Niczos, Justyna Steczkowska, Kuba Szmajkowski oraz Tynsky.

Po wyborze uczestników zaczęły się licytacje, kto ma największe szanse na dostanie się do finału międzynarodowego konkursu. Fani Eurowizji trzymają kciuki za Justynę Steczkowską i jej "Gaję". Podobnie uważają eksperci. Diwa znajduje się też na pierwszym miejscu w listach bukmacherów.

Za to Edyta Górniak, polska legenda Eurowizji, trzyma kciuki za kogoś innego. Faworytką piosenkarki jest młodziutka Marien. Pod tym pseudonimem ukrywa się niespełna 20-letnia Maria. Mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie sceniczne. Górniak miała okazję posłuchać jej podczas świątecznej trasy w USA.

Marien pisze bardzo dobre, nośne utwory. Ma także piękny, naturalny głos i bardzo współczesną technikę wokalną. Miałam możliwość słyszeć ją w czasie naszej trasy w USA, znakomicie śpiewa na żywo - zachwycała się artystka.

Marien miała zaledwie 14. lat, gdy swoim śpiewem zachwyciła Romualda Lipkę z Budki Suflera. Artysta poznał piosenkarkę przez przypadek, przy okazji jednego z koncertów charytatywnych. Dostrzegł jej muzykalność, uwierzył w talent i chciał dla niej tworzyć piosenki. Lipko skomponował dla niej swój ostatni utwór. Słowa do piosenki "Nie zapomnę" napisał Marek Dutkiewicz, którego zmarły artysta poprosił o opiekę nad młodziutką wokalistką.

Uczestniczka preselekcji doskonale wie, ile zawdzięcza legendarnemu artyście. 6 lutego, w rocznicę śmierci Romualda, opublikowała wzruszający wpis.

Wujku, brakuje mi ciebie każdego dnia. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję za wiarę, jaką we mnie pokładałeś, za wsparcie w chwilach zwątpienia i za to, że zawsze stałeś przy mnie, kiedy inni odwracali wzrok. Wiem, że gdybyś wciąż był tu przy mnie, pewnie szybciej osiągnęłabym to, o czym marzyliśmy - napisała piosenkarka.

Romuald Lipko wierzył w nią od dnia, gdy się spotkali. Zachęcał ją by nigdy nie rezygnowała ze swoich marzeń.

