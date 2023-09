Karolina Pajączkowska to młoda prezenterka TVP, która była ostatnio jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy tej telewizji. Tym bardziej fanów zszokowała wieść, że wkrótce zniknie z ekranów. Prezenterka była zasypywana licznymi pytaniami na temat swojej przyszłości w TVP. W końcu postanowiła odpowiedzieć, wydając oświadczenie w mediach społecznościowych. Pajączkowska zdradziła coś, co zszokowało jej fanów. "Mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać", napisała dziennikarka. Dlaczego? W kuluarowych rozmowach aż huczy od plotek! Wyciekły nawet zdjęcia z okresu, gdy Pajączkowska próbowała swoich sił w modelingu. W 2011 roku zdobyła nawet tytuł Miss Studentek, a później Miss Foto. Mówi się, że być może prezenterka będzie chciała wrócić do poprzedniego zajęcia. Znamy szczegóły!

To dlatego Karolina Pajączkowska odeszła z telewizji?! Wyciekły zdjęcia, aż huczy od plotek!

Czy Karolina Pajączkowska porzuci pracę w mediach na rzecz kariery w modelingu? Niewykluczone! Mówi się o tym w kuluarowych rozmowach, choć oczywiście mogą być to tylko plotki, które pojawiają się zawsze, gdy znana twarz odchodzi z jakichś mediów. Warto przypomnieć, że Pajączkowska miałaby do tego wszelkie predyspozycje i doświadczenie. Przygodę z konkursami piękności kontynuowała bowiem przez kilka lat i to z sukcesami. Gdy przestała pozować przed obiektywami znanych fotografów, zaczęła wrzucać ciekawe ujęcia do własnych social mediów. Próbowała też swoich sił w drugiej edycji programu "Top Model" w TVN, nie udało się jej jednak dostać do finałowej trzynastki. Kto wie, być może spróbuje w następnych edycjach? Albo po prostu szykuje nam się duży medialnych transfer. Pozostaje czekać, aż wszystko się wyjaśni.

Zobacz galerię zdjęć: Tak zmieniała się Karolina Pajączkowska. Gwiazda TVP była modelką

QUIZ. Pamiętasz te bajki z czasów PRL? Tylko prawdziwy mistrz zdobędzie wynik 10/10 Pytanie 1 z 10 Abrakadabra to czary i magia. Sekretem jest przepis na gumisiowy sok! Hokus ... pokus marokus kosmokus Dalej