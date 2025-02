"Przeszłam pięć udarów i wciąż żyję!" To dlatego wierzy w cuda!

Katarzyna Gaertner jest ikoną polskiej piosenki. W jej środowisku, gdzie muzyka i teatr stanowiły codzienność, w pewnym momencie pojawił się Kazimierz Mazur. Gdy spotkali się po raz pierwszy w 1974 roku, ona była już znaną kompozytorką, on dopiero zaczynał swoją zawodową przygodę. Zachwyciła go, jednak ona nie zwróciła na niego uwagi. Na kolejne spotkanie czekali ponad ćwierć wieku.

W latach osiemdziesiątych Katarzyna Gaertner przeniosła się na wieś, by żyć bliżej natury. Zamieszkała w starym młynie w świętokrzyskiej wsi Komaszyce, gdzie bliskość przyrody, czyste powietrze i spokój pomogły jej w walce z białaczką, na którą zachorowała.

Lekarz nie przepisał mi żadnych leków, ale powiedział, że muszę całkowicie zmienić sposób odżywiania. Żadnych przetwarzanych produktów spożywczych, które można kupić w sklepie. Tylko naturalne: kozie mleko, kozie sery i świeże zioła. Takie warunki spełniała tylko wieś. I to taka, która leży gdzieś na uboczu. Z pomocą przyjaciół znalazłam takie miejsce

- opowiedziała w jednym z wywiadów.

Młyn na wsi stał się jej miejscem na ziemi. Nigdy już nie wróciła do miasta, choć nadal współpracowała z warszawskimi scenami. Podczas jednej z takich współprac jej drogi ponownie przecięły się z Kazimierzem Mazurem - tym razem się nie przegapili.

Na widok Kasi serce zaczęło mi walić jak oszalałe. Babcia zawsze mówiła mi, że pierwsza wizyta u kobiety powinna być krótka, więc po kwadransie pożegnałem się i wróciłem do Warszawy

– wspominał Mazur podczas jednej z wizyt w studiu „Dzień Dobry TVN”. Podobno był tak zafascynowany kompozytorką, że zapomniał o pierwotnym celu swojej wizyty. Kilka dni później ponownie udał się więc do Komaszyc. Podczas tego spotkania Katarzyna spojrzała mu w oczy i zaproponowała, żeby zamieszkali razem. Niedługo potem zapytała, czy się z nią ożeni. "To się ożeniłem" - opowiadał Mazur w programie „Kulisy sławy”. Rok później byli już małżeństwem.

W 2012 roku doszło do prawdziwej tragedii - dom i studio nagrań pary zostały zniszczone przez pożar. Ogień pochłonął prawie wszystko. Strażakom w ostatniej chwili udało się uratować jedyną istniejącą partyturę "Mszy beatowej", fortepian i płytę z autografem Johna Lennona. To wtedy Katarzyna Gaertner doznała pierwszego udaru. Po drugim w szpitalach spędziła cały rok.

Cudem uratowali mnie lekarze ze szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spędziłam tam kilka miesięcy. Potem przeniesiono mnie do szpitala w Końskich, gdzie byłam leczona kolejne trzy miesiące. Ostatni rok był stracony, to była walka o życie

- powiedziała mediom w 2016 roku. Ostatecznie udary próbowały pokonać ją jeszcze trzy razy. Nic dziwnego, że artystka wierzy w cuda!

Przeszłam pięć udarów i wciąż żyję. Gdy graliśmy w Podkowie Leśnej moją „Mszę beatową”, dowiedziałam się, że modlił się za moje zdrowie sam papież Franciszek. Nie mogłam sobie poradzić z niedowładem ręki. A teraz proszę, jaki mam uścisk. O moje zdrowie prosił Panienkę Jasnogórską arcybiskup Stanisław Gądecki. No to jak mam nie wierzyć w cuda? Teraz, od wielu miesięcy stosuję pijawki na moje kolano, z którym lekarze od dwóch lat nie mogli sobie poradzić. Opuchlizna zeszła, kolano wraca do zdrowia