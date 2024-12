Jej świąteczna piosenka to hit na miarę "All I want for Christmas" Mariah Carey. Jego twórczyni nie zasmakowała sukcesu

„Wonderful Dream (Holidays Are Coming)” – magia świąt w dźwiękach

Piosenka „Wonderful Dream” została napisana z myślą o radości, nadziei i magii świąt. Jej tekst przypomina o tym, co w Bożym Narodzeniu najważniejsze – miłości, bliskości i wspólnym spędzaniu czasu z rodziną. Refren, w którym powtarzają się słowa „Holidays are coming”, nawiązuje do kultowej reklamy Coca-Coli, w której widzimy charakterystyczne czerwone ciężarówki mknące przez zimowy krajobraz. Piosenka, która miała promować świąteczną kampanię napoju, szybko zyskała status bożonarodzeniowego hymnu.

Tragiczny los Melanie Thornton

Niestety, historia tej świątecznej piosenki jest naznaczona tragedią. Melanie Thornton zginęła 24 listopada 2001 roku w katastrofie lotniczej samolotu Crossair Flight 3597 w pobliżu Zurychu, zaledwie kilka dni przed premierą „Wonderful Dream”. Wokalistka miała wtedy zaledwie 34 lata. Jej śmierć była szokiem dla świata muzyki i fanów, którzy widzieli w niej artystkę dopiero rozwijającą swój pełny potencjał. Ironią losu jest fakt, że piosenka, która miała przynieść radość i świąteczny nastrój, stała się również symbolem pamięci o utalentowanej wokalistce, której życie zakończyło się zbyt wcześnie. Wraz z Melanie w katastrofie zginęło jeszcze 23 osoby.

Kim była Melanie Thornton?

Melanie była amerykańską wokalistką, znaną przede wszystkim jako głos popularnego zespołu La Bouche, który podbił listy przebojów w latach 90. hitami takimi jak „Be My Lover” i „Sweet Dreams”. Szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych wokalistek epoki eurodance. Po odejściu z La Bouche, Melanie rozpoczęła karierę solową, wydając album „Ready to Fly”. To właśnie w tym czasie, w 2001 roku, stworzyła utwór „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)”.

