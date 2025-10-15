To nie żart! Wielka gwiazda w polskim barze mlecznym

Rosalía to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia. Jej niepowtarzalny styl, łączący nowoczesne brzmienia z tradycyjnym flamenco, uczynił ją międzynarodową sensacją. Współpracowała z największymi nazwiskami świata muzyki, a jej teledyski gromadzą setki milionów wyświetleń. Dlatego, gdy w poniedziałek wieczorem na jej oficjalnym profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z… warszawskiego baru mlecznego, internet dosłownie oszalał.

Zagraniczna gwiazda w polskim barze mlecznym

Fotografia, na której Rosalía uśmiecha się przy stoliku z klasycznym polskim zestawem obiadowym - kotletem schabowym, ziemniaczkami oraz pomidorową i barszczem - natychmiast stała się viralem. Artystka podpisała ją krótko, dodając kilka emotikon. Fani z całego świata zaczęli dopytywać, co gwiazda robi w Polsce i czy to zapowiedź czegoś nowego.

Nie trzeba było długo czekać na kolejną wskazówkę. Rosalía wrzuciła Instastory z warszawskiego zoo. Na zdjęciu widać ją stojącą przy stoisku z kolorowymi balonami.

Według nieoficjalnych informacji, Rosalía miała przyjechać do Warszawy w ramach nowego projektu realizowanego przez ekipę filmową. W stolicy ma powstać część zdjęć do jej nowego teledysku. Polska, z charakterystyczną architekturą i klimatycznymi lokalizacjami, coraz częściej pojawia się w planach zagranicznych artystów, którzy szukają oryginalnych plenerów.

Internauci nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Jedni pisali: "Myślałam że to AI", a drudzy "Plus jadła w mleczaku. Wygląda, jakby u nas nagrywała coś. Teledysk?".

