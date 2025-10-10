Wielki hit w polskiej wersji! Ed Sheeran znowu zaskoczył fanów

Ed Sheeran od lat cieszy się statusem jednego z najbardziej znanych muzyków świata. Jego piosenki regularnie zdobywają szczyty list przebojów, a koncerty przyciągają tłumy. W sierpniu 2025 roku artysta dwukrotnie wystąpił we Wrocławiu, co stało się okazją do nietypowego projektu. Tym razem Ed nie tylko dał show na scenie, ale również wszedł do świata polskiego TikToka. Jego współpraca z Łatwogangiem, influencerem z 2,4 mln obserwujących, pokazała, że nawet światowe gwiazdy znają się na żartach.

Ed Sheeran śpiewa po polsku. Ten teledysk trzeba zobaczyć

Pomysł na nagranie wspólnego numeru powstał w dość nietypowych okolicznościach. Łatwogang i Ed Sheeran przemierzali ulice Wrocławia na dwuosobowym rowerze, omawiając koncepcję przeróbki "Asizam" w wersji polskiej. Ed zgodził się pod warunkiem, że influencer zdobędzie milion polubień pod specjalnie przygotowanym TikTokiem. Dodatkowo muzyk zaoferował pokrycie kosztów podróży i noclegu w Düsseldorfie, gdzie miało dojść do finalnego nagrania ich wspólnego projektu.

Efekty współpracy zostały zaprezentowane w miniony czwartek. Na platformach społecznościowych pojawił się klip, w którym artyści pokazują się w śmiesznych pozach. Największą uwagę przyciągnął moment, gdy Ed Sheeran wykonuje refren po polsku. Fani nie kryli zachwytu. W komentarzach pod nagraniem podkreślali zarówno pomysłowość, jak i ogromne zaangażowanie muzyka w naukę języka polskiego.

W sieci pojawiły się dziesiątki reakcji pełnych entuzjazmu. Przeróbka szybko stała się viralem, a wielu fanów liczy, że artysta wykona ją również na przyszłych koncertach w Polsce.

Tego, że Ed zaśpiewa po polsku, to się nie spodziewałem kompletnie - czytamy w sekcji komentarzy.

