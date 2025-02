To nie żart! Właśnie donieśli, że Daniel Olbrychski będzie grał w "Na Wspólnej". Oto szczegóły

Daniel Olbrychski w "Na Wspólnej"

Daniel Olbrychski imponuje formą w wieku 80 lat. Słynny aktor świetnie wygląda, w czym zapewne pomaga mu aktywność fizyczna. W zeszlym roku w rozmowie z "Super Expressem" chwalił się, że robi 100 brzuszków dziennie, a do tego boksuje, jeździ na rowerze i na koniu. - Zdrowie nawet mi dopisuje. Jak to się mówi – trzymam się - mówił nam Daniel Olbrychski. Dobra kondycja zapewne przyda mu się w graniu kolejnych ról. Jedna z nich to prawdziwa sensacja! Portal Świat Gwiazd właśnie doniósł, ze słynny aktor będzie grał w serialu "Na Wspólnej"! To nie żart. Zresztą dla Daniela Olbrychskiego gra w telenoweli to nie pierwszyzna. Przypominyjny, że ma on już na koncie grę w serialu "Klan". Dla fanów "Na Wspólnej" zaangażaowanie tak wielkiego aktora to nie lada gratka. Tym bardziej, że przynajmniej na jakiś czas z serialu TVN zniknie Bożena Dykiel.

Postać grana przez Daniela Olbrychskiego w "Na Wspólnej" ma wzbudzić zachwyt, ale także popłoch

Portal Świat Gwiazd skontaktował się z informatorem z telewizji TVN i usłyszał zaskakujące wieści. Daniel Olbrychski zagrać ma mężczyznę o imieniu Juliusz. Będzie on świadkiem wypadku. Potem - zdaje się - mocno namiesza w fabule "Na Wspólnej". Szczegóły są bardzo intersujące.

Daniel Olbrychski ujawnił historię o swojej córce Weronice. "Rozczarowanie dziecka było straszne"

Niebawem niespodziewanie na rodzinę Szulców spadnie jeszcze jedna druzgocąca wiadomość – o śmierci ojca Wojtka. Kiedy Szulc po powrocie do Warszawy z pogrzebu ma stłuczkę w trakcie jazdy z kursantem, nagle pojawi się tajemniczy Juliusz (Daniel Olbrychski), świadek wypadku, który wyciągnie Wojtka z tarapatów. Nowy znajomy przedstawi się jako brat jego zmarłego ojca, a mąż Żanety przypomni sobie, że widział go też podczas uroczystości pogrzebowej. Uzna, że Juliusz jest starszym panem, który latach zagranicznych wojaży szuka kontaktu z rodziną. Szulcowie z Ludwikiem na czele będą nim zachwyceni

- zdradza informator z TVN. Problem w tym, że zachwytu Juliuszem nie podzieli jedna z bohaterek "Na Wspólnej".

Jedynie matka Wojtka, słysząc imię Juliusz, wpadnie w popłoch…

- dodaje źródło portalu.

Daniel Olbrychski - codziennie robię 100 brzuszków i boksuje!

Sonda Z jakich ról znasz Daniela Olbrychskiego? "Potop" "Ogniem i mieczem" "Pan Wołodyjowski"

Autor: