Pilne! Bursztynowicz, Ostałowska, a teraz Bożena Dykiel! Fani "Na Wspólnej" się załamią

Bożena Dykiel odchodzi z "Na Wspólnej"! Ci, którzy lubują się w polskich serialach obyczajowych, muszą zmierzyć się z kolejnym mocnym ciosem. mamy dopiero luty, a w 2025 roku doszło już do dwóch głośnych rozstań aktorek z polskimi telenowelami. I to jakich aktorek! Prawdziwych legend. Najpierw Barbara Bursztynowicz, czyli serialowa Elżbieta Lubicz, zdecydowała się opuścić "Klan", w którym grała od samego początku, czyli 1997 roku. Wywołało to nie tylko szok wśród widzów, lecz także wśród innych aktorów "Klanu". - To są straszne wiadomości! "Klan" bez Elżuni nie istnieje! Przecież to najbardziej kochana postać w całym serialu! Nikt nie ma w sobie tyle ciepła, miłości i nikt nie daje tyle pociechy widzom, co właśnie ona - mówiła "Super Expressowi" Anna Powierza, czyli Czesia z "Klanu". Jakby tego było mało, Dominika Ostałowska, czyli Marta z "M jak miłość", także postanowiła odejść z serialu, którego była filarem od początku nadawania telenoweli o Mostowiakach w TVP. Niektórzy sugerują, że być może aktorka zdecydowałaby się zostać w "M jak miłość", gdyby dostała podwyżkę. Tego jednak już się raczej nie dowiemy. Na domiar złego właśnie gruchnęła wiadomość o tym, że z "Na Wspólnej" znika Bożena Dykiel!

Bożena Dykiel znika z "Na Wspólnej". To stanie się z Marią Ziębą

Aktorka gra seniorkę rodu Ziębów od 2003 roku, czyli od emisji pierwszego odcinka "Na Wspólnej". Informacje o odejściu Bożeny Dykiel z serialu potwierdziło w rozmowie z "Faktem" biuro prasowe TVN. Fani się załamią... Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że aktorka jeszcze wróci do "Na Wspólnej".

Tak, na jakiś czas zniknie (Bożena Dykiel - red.) z ekranów. Na razie nie wiadomo na jak długo

- przekazało biuro. Przyczyną tymczasowego odejścia serialowej Marii Zięby ma być "pomysł scenarzystów na dramaturgię". A co stanie się z postacią graną przez Bożenę Dykiel?

Maria będzie przebywać za granicą i opiekować się chorą siostrą

- wyjaśniło biuro prasowe TVN. Mamy nadzieję, że Bożena Dykiel szybko wróci do obsady. W końcu bez niej "Na Wspólnej" to już zdecydowanie nie to samo.

