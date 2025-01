Protesty i dramatyczny apel gwiazd "Klanu" do Barbary Bursztynowicz. "Nie zostawiaj nas"

To dlatego Rzeźniczak nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Wpadlibyście na to?

Barbara Bursztynowicz odchodzi z kultowej telenoweli TVP. Anna Powierża wprost: Na taki "Klan" ja się nie zgadzam! I protestuję! Basiu, nie zostawiaj nas!

To był szok. Barbara Bursztynowicz, czyli słynna Elżbieta z serialu "Klan", zdecydowała się odejść z kultowej telenoweli TVP. Anna Powierza (46 l.), która w serialu wciela się w Czesię, nie może uwierzyć w to, co się stało. - To są straszne wiadomości! "Klan" bez Elżuni nie istnieje! Przecież to najbardziej kochana postać w całym serialu! Nikt nie ma w sobie tyle ciepła, miłości i nikt nie daje tyle pociechy widzom, co właśnie ona - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Na taki "Klan" ja się nie zgadzam! I protestuję! Basiu, nie zostawiaj nas!

- apeluje Powierza.

Tomasz Stockinger (70 l.), który wciela się w rolę Pawła Lubicza, brata Elżbiety, również jest bardzo zdziwiony tym, że Barbara Bursztynowicz opuszcza "Klan". - Jest to zaskakująca sytuacja. Nie spodziewałem się. Basia świetnie pracuje i jest w świetnej formie. Ale ma prawo odejść. Trzeba to uszanować - mówi nam, choć przypuszcza, że aktorka niedługo wróci do serialu. Przypomnijmy, że już raz Barbara Bursztynowicz rozważała porzucenie "Klanu". - Może to jest rodzaj kryzysu, który ma prawo po 28 latach nastąpić? Może ona po prostu odpocznie parę miesięcy, może rozejrzy się, oceni swoje możliwości i jeszcze do nas wróci? - zastanawia się Stockinger.

Elżunia po 27 latach znika z "Klanu"! Kurowska komentuje: "odważna decyzja"

Tomasz Stockinger o grze w serialu "Klan": "Raczej należy być wdzięcznym losowi, i ja jestem"

Serialowy doktor Lubicz podkreśla, że aktorzy, którzy grają w "Klanie", powinni doceniać swoją pracę.

Przy takiej szybkiej produkcji nie ma czasu na poszukiwania innych ścieżek rozwoju artystycznego. Ale to jest coś, co ogląda milion widzów. I to każdy odcinek. Wciąż budzimy ogromną sympatię, kolejne pokolenia wychowują się na "Klanie". Trudno to przecenić. Raczej należy być wdzięcznym losowi, i ja jestem, że mam jeszcze siły, że mogę myśleć, jak tu jeszcze zaskoczyć widza. Poza tym ta drużynowość naszej ekipy jest imponująca

- zaznacza aktor, jakby miał żal, że Barbara Bursztynowicz postanowiła opuścić ich "pokład".

