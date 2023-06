i Autor: Instagram; M. Wieniawa To okropne, jak Julia Wieniawa zachowała się publicznie. Brak szacunku do innych ludzi. "Księżniczko..."

Nie zostawili na niej suchej nitki

To okropne, jak Julia Wieniawa zachowała się publicznie. Brak szacunku do innych ludzi. "Księżniczko..."

bw 12:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Julia Wieniawa (24 l.) wybrała się na koncert Beyonce w Warszawie i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, co postanowiła tam wyczyniać. Ludzie są wściekli na to, co Wieniawa zrobiła publicznie. Zarzucają jej brak szacunku do innych ludzi, znalazła się nawet jedna z "poszkodowanych". Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach i materiałach wideo. Cóż, każdy sam oceni to zachowanie.