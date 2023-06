Szokująca cena!

Spadliśmy z taniego krzesła, gdy zobaczyliśmy cenę kanapy Wieniawy! Nie uwierzycie w to [ZDJĘCIA]

Paweł Mrowiec | deck 12:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Złote krany Maryli Rodowicz to jeszcze nic. Julia Wieniawa (24 l.) dopiero co wprowadziła się do swojego mieszkania, a już zrobiła remont. Wyprzedała rzeczy, które kiedyś dostała za darmo, a za zarobione pieniądze kupiła m.in. nową kanapę, która kosztuje tyle, co całe mieszkanie. A to jeszcze nie koniec wielkich wydatków. Poznajcie szczegóły.