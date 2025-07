To on zaśpiewa przebój Krawczyka w "Na Wspólnej"? "To mój ostatni pomysł". Fani ostro protestowali

Kultowy serial "Na Wspólnej" może czekać niespodziewany zwrot. Piosenkę w czołówce "Na Wspólnej" od 22 lat śpiewa Krzysztof Krawczyk. Możliwe jest jednak, że inny gwiazdor przejmie tę schedę. Czy znów pojawią się protesty, jak miało miejsce w przeszłości przy podobnej próbie?