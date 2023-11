To ona będzie nową Natalką w "M jak miłość"! Marcjanna Lelek pożegnała się z rolą. Nie uwierzycie, kto ją zastąpił

To dopiero sensacja! Beata Tyszkiewicz i Marek Kondrat wycofali się z zawodu, a teraz dotarły do nas takie wieści! Widzowie oszaleją z zachwytu

Powązki Wojskowe we Wszystkich Świętych 2023. Groby znanych Polaków. Niezapomniani

To, jak mieszka Maryla Rodowicz, było ścisłą tajemnicą. Mamy zdjęcia ze środka! Szczęki opadają

W "M jak miłość" pojawi się nowa Natalka. Wiadomo, kto ją zagra

W odcinku, który widzowie zobaczą 28 listopada, pojawi się "nowa" Natalia! W odcinku numer 1762 córkę Marka Mostowiaka - która obecnie mieszka w Australii - po raz pierwszy zagra Dominika Suchecka. Bohaterka skontaktuje się z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), by uprzedzić szwagra, że musi znaleźć aż 15 tysięcy złotych - na zaliczkę dla prawnika, który ma go reprezentować podczas rozwodu z Ulą (Iga Krefft). Do tej pory córkę Mostowiaków grała Marcjanna Lelek. Dlaczego zastąpiono ją nową aktorką?

Macjanna Lelek odeszła z "M jak miłość"

Marcjanna Lelek do obsady "M jak miłość" dołączyła kiedy miała zaledwie 9 lat. Po raz pierwszy pojawiła się na planie w 2004 roku. W 2020 roku rozstała się z produkcją TVP 2. Wszystko przez studia. - To wynika z tego, że studiuję, moja bohaterka mieszka w Australii i może kiedyś wrócę. To nie jest tak, że zupełnie z tego zrezygnowałam. Obecnie skupiam się na studiach, które są bardzo angażujące. Teraz kręciłam swój film, wiec byłam zajęta 24/7. Bardzo się cieszę, że mogę się w pełni tym zająć - mówiła jeszcze w 2022 roku.

Wygląda jednak na to, że definitywnie pożegnała się z serialem. Czy nowa aktorka sprawdzi się w roli Natalki? Czas pokaże.

Dominika Suchecka - kim jest?

Dominika Suchecka urodziła się w 2000 roku i jest studentką Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Rola w "M jak miłość" jest pierwszą tak poważną w jej filmografii.

Gwiazdy, które pożegnały się z "M jak miłość". Zobacz galerię:

M jak miłość. Basia i Jasiek wyjadą do Paryża! Paweł nie pogodzi się z odejściem córki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.