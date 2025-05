Ukraińska selekcja do Eurowizji 2025, czyli Vidbir, odbyła się po raz dziewiąty. Etapy selekcji miały na celu wyłonienie najbardziej wartościowego artystycznie reprezentanta. Najpierw uruchomiono otwarty nabór, który zakończył się stworzeniem tzw. długiej listy złożonej z 20 wykonawców, ogłoszonej w grudniu 2024 roku. Następnie odbyły się przesłuchania, po których wybrano dziesięciu finalistów – w tym Ziferblat z "Bird of Pray".

Zobacz też: Eurowizja 2025: Pierwszy półfinał i Polska. Tak wystąpiła Justyna Steczkowska!

Finał miał miejsce 8 lutego 2025 roku w Kijowie i był transmitowany na żywo. O wyborze reprezentanta decydowało połączenie głosów jury oraz widzów. Ziferblat bezapelacyjnie wszystkich zachwycił i wygrał eliminacje!

Zobacz też: Kontrowersje wokół Tommy'ego Casha i piosenki "Espresso Macchiato". Z artystą występuje Polak!

Eurowizja 2025: "Bird of Pray" ukraińskiego zespołu Ziferblat

"Bird of Pray" to bardzo emocjonalna piosenka, która poruszy każdego. Za produkcję utworu odpowiada sam zespół, który zadbał o każdy szczegół. Piosenka stanowi hołd dla przeszłości, jak i nowoczesny głos w europejskiej debacie. Artyści mówią, że ich utwór opowiada o nadziei. Ich występ ma zwrócić uwagę na trwającą wojnę w Ukrainie.

Niektórzy ludzie po prostu potrzebują przypomnienia - miał powiedzieć Valentyn w trakcie konferencji prasowej w Kijowie.

Warto dodać, że piosenka ukraińskich artystów na Eurowizji przypomina nam bardzo twórczość naszego polskiego Madoxa! Może gdybyśmy wysłali go jako reprezentanta Polski, mielibyśmy jeszcze większe szanse?

Ukraina to jeden z mocniejszych krajów do wygrania tegorocznej Eurowizji. Ten kraj co roku może chwalić się bardzo wysokim wynikiem. Czy będzie tak i w tym roku? Piosenka "Bird of Pray" bardzo podoba się Ukraińcom - nie wiadomo jednak przy podbije serca fanów Konkursu Piosenki Eurowizji. Dowiemy się tego jednak niedługo!

Zobacz też: Eurowizja 2025. Pierwszy półfinał! Justyna Steczkowska dała czadu na scenie. Tłum oszalał

Zobacz naszą galerię: To rodzeństwo podbiło Eurowizję 2025. Ukraińska piosenka "Bird of Pray" daje do myślenia

Sonda Czy Eurowizja to kicz i tandeta? Zdecydowanie tak Nie, to super konkurs Nie oglądam Eurowizji