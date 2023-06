Co on wyprawia?!

Tomasz Ciachorowski nagrany w samych majtkach! Dziwne zachowanie gwiazdora M jak miłość

Tomasz Ciachorowski to jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów. Gwiazdor "M jak miłość" jest obiektem westchnień tysięcy Polek. Do tego umiejętnie podsyca zainteresowanie sobą, umieszczając w sieci mocno roznegliżowane fotki, na których prezentuje swoją imponującą muskulaturę. Teraz do sieci wpadł jednak filmik z Tomaszem Ciachorowskim, w którym nie wiadomo do końca, o co chodzi. Aktor nagrany został w samych majtkach. Zachowanie gwiazdora "M jak miłość" jest nieco dziwne.