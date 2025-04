Tomasz Jakubiak od lat cieszy się sympatią widzów jako charyzmatyczny kucharz i prowadzący popularnych programów kulinarnych. Uśmiechnięty, energiczny, z charakterystycznym luzem - tak zapamiętała go publiczność. Niestety od jakiegoś czasu walczy z podstępną chorobą, która ma ogromny wpływ nie tylko na jego zdrowie, ale również wygląd.

Zobacz też: Tomasz Jakubiak rok temu dowiedział się, że ma raka. "Ryczałem jak dziecko". Diagnoza brzmiała jak wyrok

Tomasz Jakubiak przez chorobę bardzo się zmienił

Tomasz Jakubiak przebywa obecnie na leczeniu w Atenach. W sieci trwa zbiórka pieniędzy, które mają pomóc pokryć koszty leczenia. Darczyńcy są bardzo hojni, ponieważ zebrali do tej pory już prawie milion złotych - pieniędzy potrzeba jednak znacznie więcej. Znany kucharz wymaga specjalistycznej opieki i leczenia, a to kosztuje.

Kiedyś Tomek wyglądał zupełnie inaczej. Był uśmiechnięty i ważył trochę więcej niż teraz. Obecnie to cień dawnego siebie. Mamy jednak nadzieję, że niedługo się to zmieni i Jakubiak wróci do pełni sił!

Zobacz też: Tomasz Jakubiak ledwo oddycha. Opublikował nagranie ze szpitalnego łóżka i apeluje o pomoc. "Żeby człowiek w tej sytuacji musiał sam szukać pieniędzy"

Tomasz Jakubiak po usłyszeniu diagnozy załamał się

Jakiś czas temu wyszło na jaw, jak Jakubiak dowiedział się o chorobie. Od jakiegoś czasu miał bóle brzucha, doskwierały mu też plecy. W końcu, za namową teściowej, poszedł na rezonans.

Skontaktowałem się w tej sprawie z przyjacielem, który jest lekarzem. Wieczorem, dzień po badaniu, dał mi znać, że musi ze mną zamienić słowo. Kiedy do niego pojechałem, powiedział, że mam guzy na kościach i na jelitach. Słuchając tego, byłem jakby nieobecny. Nie wierzyłem w to... To był bardzo ciężki cios, którego kompletnie się nie spodziewałem. Pojechałem do domu przekazać informację żonie i dopiero tam się rozkleiłem. Ryczałem jak dziecko... - mówił Jakubiak w rozmowie z serwisem byczdrowym.info.

Zobacz też: Zbiórka Tomasza Jakubiaka "eksplodowała"! Na liczniku setki tysięcy zł już po 1 dniu

Zobacz naszą galerię: Tomasz Jakubiak na zdjęciu sprzed 13 lat. Teraz nie przypomina siebie sprzed lat!

Sonda Czy masz jakąś książkę Tomasza Jakubiaka? Tak, mam wszystkie pozycje, często z nich korzystam Mam jedną, dostałam/em w prezencie. Nie, nie kupuje książek kucharskich