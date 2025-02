Tomasz Jakubiak we wrześniu 2024 roku wyjawił, że lekarze wykryli u niego bardzo rzadki nowotwór. Znany z telewizji TVN kurzach przyznał, że chodzi o raka jelita, a także dwunastnicy. Mimo bardzo intensywnego leczenia choroba szybko zrobiła spustoszenie w jego organizmie. Tomasz założył zbiórkę, która miała na celu zgromadzić środku, dzięki którym mógł skorzystać z leczenie w klinice w Izraelu. Na początku grudnia 2024 roku kucharz poleciał do Tel Awiwu.

Tomasz Jakubiak wrócił do Polski. Jest już po leczeniu?

Tomasz Jakubiak bardzo chętnie relacjonował swój pobyt w izraelskim szpitalu. Celebryta przeszedł tam kilka operacji oraz przyjmował chemioterapię. Kucharz zamieścił niedawno w sieci nowe nagranie, na którym poinformował, że od kilku dni jest już w Polsce.

Wróciłem do Polski ! Trochę tęsknię już, ale za samym Izraelem, bo jednak jak w ciągu dnia masz po 20 parę stopni średnio (Tel Awiw oczywiście, bo w Jerozolimie już trochę chłodniej), za oknem ptaszki, zielono w parku a na małych stoiskach mnóstwo warzyw czy owoców to ryjek sam się cieszy i do tego wróciłbym szybciutko :) Też jest naprawdę bezpiecznie! Na ulicach nie widać lęku czy paniki a wręcz przeciwnie, uśmiech, tętniące życiem restauracje itd. A jak tylko włącza się syreny to ludzie w sekundę znikają w schronach, która są wszędzie, łącznie z każdym budynkiem i każdym piętrem w tym budynku. Dla jasności nie staje po żadnej ze stron. Wojna jest okropna dla każdego - czytamy w nowym wpisie Tomasza.

Tomasz opowiedział też o dzieciach ze Stanów, które przyjeżdżają do Izraela na wymianę wolontariuszy. Młodzi ludzi chodzą po salach chorych, gdzie grają na instrumentach i śpiewają. Ma to pomóc w powrocie do zdrowia chorych osób.

Leżysz i myślisz, i tak głowa ci kotłuje, to nagle wpada kupa energii, wpada mnóstwo energii do sali i w ogóle się zaczyna dziać (...) Coś, za czym tęsknię, jeżeli chodzi o szpitale, to taki trochę luz, ale trochę takie podejście zupełnie inne do pacjenta, żeby po prostu mu pokazać, że cały czas można się w tym wszystkim, w tej całej chorobie odnaleźć, być uśmiechniętym, mieć powody do walki, przypomnieć sobie o tym, jak piękne jest życie, jak piękny jest świat i po prostu iść na maksa do przodu - przyznał na nagraniu Jakubiak.

Jakubiak na koniec nie zdradził jednak, jak czuje się po innowacyjnym leczeniu. Wyjawił jednak, że następne dni spędzi w domowym zaciszu, gdzie będzie szykować dla wiernych fanów kolejną publikację.

Będę teraz Was częściej meldował, co u mnie. Może razem coś wymyślimy, co by tu porobić, bo siedzę w tym domku i tak sobie przeglądam książeczki i piszę kolejną. Mam nadzieję, że Was miło zaskoczę - przyznał Tomasz.

