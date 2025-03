Tomasz Jakubiak zaczął chodzić! Zabrali go też na obiad

Powiem wam, że do jednego dorosłem: nie ma piękniejszego wychodzenia z choroby niż przyjaciele, bliscy i piękna pogoda. To powoduje takie samopoczucie, że u mnie jest plus 50 procent. Nagle dzisiaj mogłem i pochodzić, przez to pójść na spacer i przyjaciele zabrali mnie na obiad pod miasto. Zgadzam się z tym, że najlepszą terapią są po prostu właśnie takie przyjemności, a nie leżenie w łóżku. Pamiętajcie – nie ma nic gorszego niż leżenie i czekanie, aż jakiekolwiek lekarstwo zadziała.