Przyjechałem z małego miasta - z Jeleniej Góry, nie znałam tutaj nikogo (Warszawy przyp. red.), i byłem przekonany, że do telewizji trafia się tylko i wyłącznie poprzez znajomości. Jestem żywym przykładem tego, że to nieprawda, bo nie chodzi o znajomości, tylko jak zjawiasz się w jakimś miejscu, zaczynasz budować relacje. Z kolei podstawowym budulcem tych relacji jest twoja determinacja i twój pomysł który trzeba na siebie mieć. Ludziom nie chodzi o to, żebyś miał dobry pomysł, a chodzi im o to żeby zobaczyli u ciebie takie myślenie sprawcze i aktywność, żeby im pokazać że ty nie myślisz o sobie jako o człowieku do zagospodarowania, który ma marzenia i trzeba mu je spełnić, ale o kimś kto ma na siebie pomysł - mówił Tomasz Kammel w rozmowie z Wiolą Klimczak.