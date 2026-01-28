Tomasz Karolak uratowany! Prokuratura podjęła decyzję. Chodzi o dochodzenie w sprawie reklamy

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-01-28 11:26

Tomasz Karolak może odetchnąć z ulgą. Reklama, w której wziął udział tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w ramach której raczył się mocniejszymi trunkami, pozostanie jedynie plamą na jego wizerunku. Nie będzie bowiem realnych konsekwencji prawnych. Prokuratura właśnie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie aktora. Tomasz Karolak z pewnością się z tego faktu ucieszy. Poznajcie szczegóły.

Tomasz Karolak

i

Autor: AKPA/Youtube/ Archiwum prywatne

Tomasz Karolak nie odpowie prawnie za reklamę piwa ze świętym Mikołajem, w której wcielił się aktor tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To najnowsza decyzja prokuratury, o której jako pierwszy napisał serwis "Wirtualne Media". Przypomnijmy, że w spocie telewizyjnym Tomasz Karolak był przebrany za św. Mikołaja i ustawiał przy choince butelki z piwem. - Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem - mówił zadowolony, otwierając jeden z trunków. Reklama oburzyła mnóstwo osób, którzy w mediach społecznościowych krytykowali Karolaka i koncern. Spot szybko zniknął z mediów.

Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że właśnie wydano postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. To decyzja, która zapadła po zawiadomieniu, jakie w styczniu 2026 roku wpłynęło do prokuratury od Stowarzyszenia Naukowego Natura i Zdrowie. Przedstawiciele organizacji uważali bowiem, że reklama narusza przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zdaniem służb, w tym konkretnym przypadku nie doszło do czynu zabronionego, stąd brak konsekwencji prawnych wobec Tomasza Karolaka czy pomysłodawcy spotu.

- Pod koniec grudnia 2025 roku PAP informowała o planach złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusławę Bukowską - przekazał serwis. 

Czy jej zawiadomienie coś w tej sprawie zmieni? Dalsza część materiału poniżej.

Jeszcze jedno dochodzenie w sprawie reklamy z Karolakiem? Organizacja zapowiada mocne działania

W rozmowie z PAP Bukowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi piwo jest jedynym napojem alkoholowym, którego reklama jest w Polsce dozwolona, jednak pod pewnymi warunkami. Nie może być ona m.in. kierowana do małoletnich, wywoływać skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym. Jej zdaniem warunki te nie zostały spełnione w świątecznej reklamie piwa.

- PAP zapytała prokuraturę o decyzję w sprawie tego zawiadomienia. Do czasu nadania depeszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wcześniej przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zleciła kontrolę reklamy oraz wezwała wszystkich nadawców do natychmiastowego zaprzestania jej emitowania. W oficjalnym komunikacie KRRiT poinformowała, że na świąteczną reklamę piwa wykorzystującą wizerunek św. Mikołaja otrzymała ponad 20 skarg. Widzowie zwracali uwagę m.in. na to, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem św. Mikołaja - pisze Polska Agencja Prasowa.

Spółka Van Pur SA, właściciel marki, której dotyczyła reklama, przekazała pod koniec grudnia 2025 r. stanowisko, w którym poinformowała, że "spot reklamowy pozytywnie przeszedł standardowy proces kolaudacji w stacjach TV przed dopuszczeniem do emisji, nie budząc zastrzeżeń natury etycznej lub prawnej".

Firma podkreśliła, że "intencją marki Łomża nie było i nie jest promowanie się poprzez wywoływanie kontrowersji". Zwróciła też uwagę, że "kampania z udziałem Tomasza Karolaka została przygotowana z myślą o pełnoletnich odbiorcach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa", a "telewizyjne spoty były emitowane wyłącznie w paśmie wieczornym, nieprzeznaczonym dla widzów małoletnich".

