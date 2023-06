Tomasz Raczek usłyszał, że zostanie ojcem! Od lat jego partnerem jest Marcin Szczygielski

Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski - jedna z najsłynniejszych polskich par LGBT

Tomasz Raczek w 2007 roku zdecydował się dokonać coming outu. Nigdy nie żałował, że podjął taką decyzję. Dziennikarz zdradził nawet, że planuje o tym szczerzej wspomnieć w swojej autobiografii. - A z tego dnia, kiedy mój coming out się odbył, pamiętam dokładnie każdą minutę. Bez wątpliwości opiszę to ze szczegółami. Jak w soczewce będzie można zobaczyć tam różne postawy i mechanizmy społeczne - zapowiedział Tomasz Raczek w rozmowie z Plejadą. Dziennikarz i krytyk filmowy od lat jest w związku LGBT z pisarzem Marcinem Szczygielskim. Dlatego jego opowieść o związku z kobietą dla wielu osób będzie ogromnym zaskoczeniem. W pewnym momencie dziewczyna zaszła w ciążę. Dziecko Tomasza Raczka jednak się nie urodziło, bo doszło do aborcji!

Tomasz Raczek usłyszał, że będzie miał dziecko. Opowiedział o aborcji

Tomasz Raczek wyznał jakiś czas temu na YouTubie, że jego partnerka zaszła w ciążę. Dziennikarz, który później ujawnił, że jest osobą LGBT, miał wówczas około 20 lat. Do sprawy wróciła dziennikarka Wprost Paulina Socha-Jakubowska. - Nagle – mając 19 czy 20 lat – usłyszał pan: "Będziemy mieli dziecko". I to szaleństwo w głowie, histeria, "ale jak to" co z życiem, z planami... I czy ja chcę pójść tą drogą, czy ja chcę być właśnie z tą osobą resztę życia? Jak to się mogło stać? - powiedział pan, dodając, że to był moment dramatycznej decyzji i od tamtej pory zadaje pan sobie pytanie, a co by było, gdyby pan wtedy wybrał inaczej, gdyby się udało, gdyby to dziecko się urodziło, gdyby miało dzisiaj 40 lat... - próbowała dowiedzieć się czegoś dziennikarka. Tomasz Raczek jednak nie chciał kontynuować tematu. - Powiedziałem wtedy tyle, ile chciałem powiedzieć - uciął, zaznaczając, że to "bardzo ważny temat" i dlatego nie chce "traktować go pobieżnie". W tamtych czasach aborcja była legalna do 12. tygodnia ciąży.

