Premiera filmu "Znachor" przyciągnęła tłumy gwiazd

W poniedziałkowy wieczór, blisko 600 osób miało okazję zobaczyć "Znachora" Netflixa z Leszkiem Lichotą (46 l.) w tytułowej roli. Po seansie można było usłyszeć wyłącznie pozytywne recenzje, dotyczące szczególnie obsady, która musiała mierzyć się z legendą.

- Bez wątpienia chcieliśmy, żeby to był film, który łączy pokolenia. Było to doskonale widać na dzisiejszej premierze. Staraliśmy się pokazać nowe spojrzenie na historię prof. Wilczura, zbliżając się do ponadczasowego przesłania powieści i jednocześnie nadając jej współczesne rysy - mówi reżyser Michał Gazda.

Tomasz Stockinger poznał swojego następcę w filmie "Znachor". Widzowie będą zaskoczeni wyborem twórców

Annę Dymną (72 l.) w roli Marysi Wilczur zastąpiła Maria Kowalska (27 l.), a jej ukochanego zagrał wspomniany Ignacy Liss. Tuż po seansie młody aktor spotkał się z Tomaszem Stockingerem. Na jego twarzy malowało się ogromne wzruszenie. Wcześniej zebrał gromkie brawa za swoją kreację.

Na premierę filmu przyjdzie nam poczekać do 27 września.

