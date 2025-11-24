Tegoroczny bal Fundacji TVN jak zwykle zgromadził tłum najpopularniejszych nazwisk stacji. Na ściance pozowali zakochani celebryci, projektanci i gwiazdy telewizji. Dorota Szelągowska pojawiła się z partnerem, Grzegorz Kajdanowicz nie szczędził uśmiechów ukochanej, a Małgorzata Rozenek-Majdan przyciągała spojrzenia odważną stylizacją. Wśród nich błyszczała również Małgorzata Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się ukochanym... niestety od tyłu

Po wydarzeniu Małgorzata Tomaszewska opublikowała relację z balu i dopiero wtedy wyszło na jaw, że wieczór spędziła w towarzystwie narzeczonego. Robert, choć jest stałym wsparciem gwiazdy, nie ma potrzeby pokazywać się publicznie. To dlatego na opublikowanym zdjęciu widzimy go jedynie od tyłu.

Tomaszewska opatrzyła zdjęcia wzruszającym opisem. Podkreśliła, że ukochany jest dla niej ogromną podporą, mimo że nie czuje się częścią świata show-biznesu.

Zanim o balu… Mój Robert - daleko mu do świata mediów, a jednak zawsze jest i wspiera mnie we wszystkim, co robię. Jest moim najlepszym przyjacielem, największym wsparciem i partnerem, na którym mogę zawsze polegać. Towarzyszył mi podczas wyjątkowego XIII Charytatywnego Balu Fundacji TVN. Fundacja TVN po raz kolejny pokazała jaką ma ogromną moc czynienia dobra. W tym roku udało się zebrać 5 370 000 złotych - środki zostaną przeznaczone na walkę z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To był zaszczyt. Dziękuję - napisała w sieci gwiazda.

Para zaręczyła się w ubiegłym roku, a choć prezenterka chętnie mówi o swoich emocjach, to sama twarz Roberta pozostaje tajemnicą. Wcześniej Tomaszewska była dwukrotnie mężatką, jednak dopiero teraz sprawia wrażenie naprawdę spełnionej i spokojnej. Chronienie prywatności narzeczonego wydaje się dla niej priorytetem, szczególnie w czasach, gdy życie celebrytów często odbierane jest po kawałku przez media.

Mimo to fani stale liczą, że kiedyś zobaczą ukochanego prezenterki w pełnej okazałości. Zdjęcia "od pleców" stały się już obiektem żartów i domysłów obserwatorów, ale Tomaszewska konsekwentnie trzyma się swoich zasad.

