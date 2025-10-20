Telekamery 2025. Tomaszewska i Chylewska jak milion dolarów, ale to Aldona Marciniak wszystkich zmiotła z planszy!

Podczas gali Telekamery 2025 nagrodę w kategorii "Komentator/Dziennikarz Sportowy" otrzymała Aldona Marciniak z Eleven Sports, specjalizująca się w sportach motorowych.

Na gali obecne były również inne osobistości związane ze sportem, m.in. Paulina Chylewska i Małgorzata Tomaszewska, które zachwyciły swoimi stylizacjami.

Wśród laureatów w innych kategoriach znaleźli się m.in. Adam Woronowicz, Vanessa Aleksander, Stefano Terrazzino i Krzysztof Ibisz.

Telekamery 2025. Aldona Marciniak z nagrodą w kategorii "Komentator/Dziennikarz Sportowy"

Telekamery 2025 przyznane! Miłośników sportu - co zrozumiałe - najbardziej interesowała kategoria "Komentator/Dziennikarz Sportowy". W tym roku wśród nominowanych znaleźli się: Tomasz Ćwiąkała, Bożydar Iwanow, Marek Magiera, Aldona Marciniak, Lech Sidor, Maja Strzelczyk, Mateusz Święcicki i Andrzej Twarowski. Ostatecznie prestiżowa statuetka trafiła w ręce Aldony Marciniak. Dziennikarka obecnie związana jest z Eleven Sports i specjalizuje się w sportach motorowych. Część osób kojarzy ją jako współautorkę biografii Roberta Kubicy "Niezniszczalny. Niesamowita historia Roberta Kubicy", którą napisała wspólnie z Cezarym Gutowskim. Aldona Marciniak w ostatnich latach prowadziła także Galę Mistrzów Sportu. Wśród wielu gwiazd obecnych na uroczystej gali Telekamery 2025 nie zabrakło innych pań związanych ze sportem. Na imprezie brylowały m.in. Paulina Chylewska z TVP i Małgorzata Tomaszewska z TVN, która prywatnie jest córką legendarnego bramkarza reprezentacji Polski - Jana Tomaszewskiego.

Telekamery 2025. Małgorzata Tomaszewska, i Paulina Chylewska, i Aldona Chylewska zadały szyku

Aldona Marciniak i Małgorzata Tomaszewska na gali Telekamery 2025 postawiły na czerń. Pierwsza miała na sobie nieco fantazyjną suknię z wycięciem, a druga wybrała balową kreację z głębokim dekoltem, który zwracał na siebie uwagę. Z kolei Paulina Chylewska zdecydowała się na jasne kolory. Gwiazda TVP wybrała komplet w metalicznym kolorze (spodnie i marynarka), czyli tzw. total look. Jedno jest pewne: i Małgorzata Tomaszewska, i Paulina Chylewska, i Aldona Chylewska zadały szyku i wyglądały jak milion dolarów, ale z planszy wszystkich zmiotła dziennikarka Eleven Sports

W innych kategoriach Telekamery otrzymali: Adam Woronowicz (aktor), Vanessa Aleksander (aktorka), "Szpital świętej Anny" (serial), Stefano Terrazzino (juror), "Awantura o kasę" (format rozrywkowy), Krzysztof Ibisz (prezenter/gospodarz show), Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski (olśnienie "Tele Tygodnia"). Dodatkowo przyznana została specjalna Telekamera z z okazji 25-lecia serialu "M jak miłość".

