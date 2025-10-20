Telekamery 2025. Tomaszewska i Chylewska jak milion dolarów, ale to Aldona Marciniak wszystkich zmiotła z planszy!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-10-20 22:23

Telekamery to impreza, która elektryzuje nie tylko miłośników świata show-biznesu, lecz także fanów sportu. Jak zwykle, w tym roku także przyznano nagrodę w kategorii "Komentator/Dziennikarz Sportowy". Statuetka Telekamery 2025 powędrowała do Aldony Marciniak. Dziennikarka wszystkich zmiotła z planszy. Jak milion dolarów jednak wyglądały też Paulina Chylewska i Małgorzata Tomaszewska, córka Jana Tomaszewskiego.

  • Podczas gali Telekamery 2025 nagrodę w kategorii "Komentator/Dziennikarz Sportowy" otrzymała Aldona Marciniak z Eleven Sports, specjalizująca się w sportach motorowych.
  • Na gali obecne były również inne osobistości związane ze sportem, m.in. Paulina Chylewska i Małgorzata Tomaszewska, które zachwyciły swoimi stylizacjami.
  • Wśród laureatów w innych kategoriach znaleźli się m.in. Adam Woronowicz, Vanessa Aleksander, Stefano Terrazzino i Krzysztof Ibisz.

Telekamery 2025. Aldona Marciniak z nagrodą w kategorii "Komentator/Dziennikarz Sportowy"

Telekamery 2025 przyznane! Miłośników sportu - co zrozumiałe - najbardziej interesowała kategoria "Komentator/Dziennikarz Sportowy". W tym roku wśród nominowanych znaleźli się: Tomasz Ćwiąkała, Bożydar Iwanow, Marek Magiera, Aldona Marciniak, Lech Sidor, Maja Strzelczyk, Mateusz Święcicki i Andrzej Twarowski. Ostatecznie prestiżowa statuetka trafiła w ręce Aldony Marciniak. Dziennikarka obecnie związana jest z Eleven Sports i specjalizuje się w sportach motorowych. Część osób kojarzy ją jako współautorkę biografii Roberta Kubicy "Niezniszczalny. Niesamowita historia Roberta Kubicy", którą napisała wspólnie z Cezarym Gutowskim. Aldona Marciniak w ostatnich latach prowadziła także Galę Mistrzów Sportu. Wśród wielu gwiazd obecnych na uroczystej gali Telekamery 2025 nie zabrakło innych pań związanych ze sportem. Na imprezie brylowały m.in. Paulina Chylewska z TVP i Małgorzata Tomaszewska z TVN, która prywatnie jest córką legendarnego bramkarza reprezentacji Polski - Jana Tomaszewskiego. 

Paulina Chylewska przyłapana na przebierankach w pracowni sukien ślubnych! Dekolt prawie do pępka

Telekamery 2025. Małgorzata Tomaszewska, i Paulina Chylewska, i Aldona Chylewska zadały szyku

Aldona Marciniak i Małgorzata Tomaszewska na gali Telekamery 2025 postawiły na czerń. Pierwsza miała na sobie nieco fantazyjną suknię z wycięciem, a druga wybrała balową kreację z głębokim dekoltem, który zwracał na siebie uwagę. Z kolei Paulina Chylewska zdecydowała się na jasne kolory. Gwiazda TVP wybrała komplet w metalicznym kolorze (spodnie i marynarka), czyli tzw. total look. Jedno jest pewne: i Małgorzata Tomaszewska, i Paulina Chylewska, i Aldona Chylewska zadały szyku i wyglądały jak milion dolarów, ale z planszy wszystkich zmiotła dziennikarka Eleven Sports

W innych kategoriach Telekamery otrzymali: Adam Woronowicz (aktor), Vanessa Aleksander (aktorka), "Szpital świętej Anny" (serial), Stefano Terrazzino (juror), "Awantura o kasę" (format rozrywkowy), Krzysztof Ibisz (prezenter/gospodarz show), Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski (olśnienie "Tele Tygodnia"). Dodatkowo przyznana została specjalna Telekamera z z okazji 25-lecia serialu "M jak miłość". 

Galeria: Telekamery 2025. Aldona Marciniak, Paulina Chylewska i Małgorzata Tomaszewska

Aldona Marciniak, Paulina Chylewska i Małgorzata Tomaszewska
27 zdjęć
Sonda
Czy Dariusz Szpakowski to najlepszy komentator w historii polskiej telewizji?
Super Express Google News
Paulina Chylewska: W telewizji mam wielu przyjaciół
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁGORZATA TOMASZEWSKA
Aldona Marciniak
TELEKAMERY
PAULINA CHYLEWSKA