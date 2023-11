Top Model. Metamorfoza polskiego fryzjera zrobiła furorę za granicą! Modelka jest dzięki niemu rozchwytywana

Metamorfozy w programie "Top Model" zawsze dostarczają mnóstwa emocji. Uczestnicy są przywiązani do swojego wizerunku, długo pracowali na wysportowane sylwetki, przywykli też do swoich fryzur. Niektórzy chętnie zgadzają się na zmianę długości włosów, inni, tak jak Sofia Konecka Menescal, wylewają morze łez.

Dziewczyna przyszła do programu z bujną czupryną i bardzo charakterystycznym uczesaniem rodem z lat 80. W odcinku metamorfoz ekipa programu zaproponowała jej obcięcie włosów na krótko. Ostateczna decyzja należała oczywiście do samej Sofii. Po długich namysłach dziewczyna zgodziła się na zmianę. Odpowiadała za nią ekipa popularnego warszawskiego salonu fryzjerskiego Ruby Blue z Markiem Sierzputowskim na czele. Salon od lat dba o fryzury takich gwiazda jak Anna Lewandowska, Marina Łuczenko, Edyta Górniak czy Magdalena Ogórek. Sofia była więc w dobrych rękach.

Jej metamorfoza wzbudziła mnóstwo emocji i nie wszystkim internautom przypadła do gustu. Czas i rynek mody pokazały jednak, że fryzura była strzałem w dziesiątkę. W ostatnim odcinku uczestnicy "Top Model" zawitali do Kopenhagi, by postarać się o udział w duńskim fashion weeku. Ku zaskoczeniu wszystkich to właśnie filigranowa Sofia, której nie wróżono sukcesów na pokazach mody, otrzymała najwięcej propozycji. I najwięcej zachwytów.

- Kocham twoje włosy - powiedział do Sofii jeden z najsłynniejszych duńskich projektantów mody Soeren Le Schmidt, a gdy robił modelce zdjęcie w swojej kreacji, powtórzył, jak zachwyca go jej fryzura.

Sama Sofia zauważyła, że gdyby nie metamorfoza zaproponowana przez Marka Sierzputowskiego, mogłaby już odpaść z programu.

- Ścięcie włosów, wydaje mi się, że dużo mi dało. Ta metamorfoza na początku była dla mnie ciężka. Ale cieszę się, że ją zrobiłam, bo wiem, że gdybym jej nie zrobiła, możliwe, że już by mnie w tym programie nie było. A tego bym sobie nie wybaczyła - powiedziała zadowolona ze swojej przemiany i jej pozytywnych konsekwencji.

Zobaczcie, jak dziś wygląda Sofia Konecka Menescal.

