Tragedia! Nie żyje barman Stefan ze "Złotopolskich"!

Nie żyje uwielbiany przez fanów barman Stefan ze "Złotopolskich". Oprócz kariery aktorskiej Grzegorz Okrasa dał się poznać także jako 2. reżyser serialu "Barwy szczęścia". Gwiazdor miał 74 lata.

Zmarł artysta wielu talentów

Grzegorz Okrasa zmarł 19 października 2025 roku. Był uwielbiany jako aktor, reżyser. Okazuje się, że z wykształcenia był polonistą. Polacy pokochali go za kultową rolę w "Złotopolskich", gdzie stworzył postać umiejącego słuchać barmana. Okrasa zagrał także lekarza w serii "Szpilki na Giewoncie", kierownika planu Romka w "As", sprzedawcę w "Gwiezdnym piracie" oraz Tymona Słabińskiego, ojca Jacka w "Sposobie na Alcybiadesa". Co ciekawe, uważni widzowie mogli zobaczyć Okrasę także w serii "Tulipan" - tu pojawił się jako bramkarz na imprezie - w napisach miał inicjał imienia: "C.".

Grzegorz Okrasa był ważną postacią w polskiej telewizji. Oprócz dokonań aktorskich okazał się bardzo dobrym reżyserem, czego doświadczali widzowie m.in.: "Barw szczęścia". "Złotopolskich", "Gwiezdnego pirata", "Pamiętnika znalezionego w Garbie", "Samowolki", czy "Pożegnania z Marią".

Rodzina pogrążona w żałobie

Informację o śmierci artysty przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzina.

Wczoraj zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w Złotopolskich i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas

- napisała 20 października 2025 roku Barbara Okrasa na Facebooku.

Jak podał portal filmpolski.pl, pogrzeb Grzegorza Okrasy odbędzie się 27 października na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.