Tragedia! Nie żyje słynny menadżer gwiazd! Miał tylko 37 lat

Okrutna śmierć sławnego menadżera gwiazd

Matthew Byars stał się rozpoznawalnym menedżerem talentów dzięki programowi „The Real Housewives of Potomac”. Był niezwykle oddany pracy, zaangażowany w rozwój swoich podopiecznych i niezwykle pozytywnym profesjonalistą. Byars współpracował z najsłynniejszymi gwiazdami show. Matthew zawsze mocno stawiał na rozwój rozwój talentów, więc uwielbiali go wszyscy, z którymi pracował.

Nikt nie może uwierzyć w śmierć Matthew

Fani „The Real Housewives of Potomac” nie mogą uwierzyć w śmierć Byarsa. Gwiady programu pospieszyły z kondolencjami, ale przede wszystkim podziękowaniami za to, jak wspaniałym był człowiekiem. Wszyscy zapamiętali go jako człowieka kochającego ludzi i pracę. Na oficjalnym profilu Matthew na Instagramie wielkie gwiazdy amerykańskiego show biznesu piszą, jak bardzo im brak Matthew i jego pozytywnej energii.

Melissa Gorga, gwiazda show "The Real Housewives of New Jersey". Gwiazda zdradziła, że widziała się z Matthew tydzień przed jego śmiercią. Teraz żałuje, że nie pomogła przyjacielowi, który miał tak wielkie problemy, że uznał, iż dalsze życie nie ma sensu.

"Serce mnie boli, Matt"

Dlaczego mi nic nie powiedziałeś, Matt? Mam złamane serce. Twoja osobowość była zaraźliwa. Twoje żarty – zawsze miałeś je na podorędziu. Powinieneś był uprawiać stand-up – wiem, że to było twoje marzenie. Serce mnie boli, Matt, bo na początku tego tygodnia mi nie powiedziałeś. Wiem, że życie jest ciężkie, wiem. Żałuję, że nie mogłam cię uratować! Matt... byłeś taki kochany.. Nie mogę uwierzyć, że cię nie ma 💔 Tak mi przykro, że miałeś problemy. Spoczywaj w pokoju słodki człowieku. 🙏 💔💔💔 Jestem taka smutna. Nie wyobrażam sobie świata bez Ciebie 🕊️🕊️💔💔🕊️🕊️ Przesyłam ci tyle miłości, Matt. odpoczywaj łatwiej 🕊️❤️

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: