To smutny dzień dla bliskich oraz fanów Łukasza Obszyńskiego. Muzyk disco polo zginął w wypadku w Werbkowicach (woj. lubelskie), podczas którego doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Obszyński zakleszczył się w rozbitym aucie, nie udało się go uratować.

Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Sprawa trafiła w ręce policji, ale możliwe, że nie zostanie szybko wyjaśniona.

Policja bada sprawę tragicznego w skutkach wypadku. Muzyk disco polo nie żyje

Wiadomo, że 39-latek kierował audi i nagle zjechał na drugi pas, by wyprzedzić samochód, który jechał przed nim. Wtedy uderzył czołowo w ciężarówkę.

Drugie auto, które brało udział w wypadku, to wojskowy samochód ciężarowy. Tam było siedem osób łącznie z kierowcą. Nikomu nic się nie stało - powiedziała asp.szt. Edyta Krystkowiak z rozmowie z Faktem.

I dodała:

Na chwilę obecną nie możemy podać przyczyny wypadku. Myślę, że tak szybko to też nie będzie wyjaśnione. Wypadek miał miejsce we wtorek. Wiemy tylko tyle, że 39-letni kierowca, który zginął, wyprzedzał poprzedzający pojazd i zjechał na przeciwległy pas ruchu, i uderzył czołowo w samochód ciężarowy marki Star. Niestety doszło do takiego tragicznego wypadku. Policja oczywiście cały czas bada sprawę. Będziemy jeszcze przesłuchiwać świadków. To świeża sprawa, więc trudno jeszcze powiedzieć, jaka była przyczyna.

Policja zdążyła ustalić, że kierowca auta wojskowego nie był pod wpływem alkoholu.

Kierowca wojskowego samochodu był trzeźwy. Taką wiedzę już mamy. Oczywiście będzie też sprawdzane, w jakim stanie był kierowca auta osobowego marki Audi.

Koleżanka wspomina Obszyńskiego

Paulina Banaszek występowała ze zmarłym muzykiem do 2022 r. Bardzo ciepło go wspomina.

Łukasz od kilku lat już z nami nie grał, ale dał się miło zapamiętać. Był fantastycznym człowiekiem, który wprowadzał dobrą atmosferę w zespole. Gdy spóźniał się na nasze spotkania, potrafił z "kocimi" oczami przeprosić. Mówił: "Oj, Paulinko" i wszystko mu się wybaczało - opowiedziała serwisowi O2.

Kim był Łukasz Obszyński?

Łukasz Obszyński był doceniany przez fanów muzyki disco polo. Informację o śmierci artysty potwierdził w rozmowie z Plejadą jego brat, ks. Patryk Obszyński.

DJ Yogas, czyli Łukasz Obszyński, karierę zaczął w zespole Baflo. Rozgłos zyskał dzięki współpracy z Energy Girls i Lejdi M. Muzyk był twarzą wideoklipów największych przebojów gatunku disco polo. Muzyk zostanie z nami na zawsze dzięki swojemu udziałowi w hitach: "Milenka" i "Księciunio" grupy Malibu. DJ Yogas był także współtwórcą projektów Energy Girls i Meffis.

