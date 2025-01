Alicja Majewska apeluje o ostrożność. Gwiazda padła ofiarą oszustów

Co to za zakaz?

Alicja Majewska opublikowała apel, w którym przestrzega przed klikaniem w reklamy wykorzystujące jej zdjęcia lub nazwisko.

Drodzy Państwo, apelujemy o ostrożność w kwestii pojawiających się tego typu reklam na Facebooku oraz innych portalach. Bardzo często są to manipulacje mające na celu wyłudzenie od Państwa pieniędzy, wykorzystując przy tym, nielegalnie, czyjś wizerunek

- napisała artystka na Instagramie. Obok zamieściła zdjęcie, za pomocą którego oszuści próbowali przekonać internautów, do zakupu farmaceutyków. Na fotografii widzimy gwiazdę, która rzekomo spędziła 3 miesiące na wózku inwalidzkim, z powodu bólu stawów.

Wokalistka podziękowała również fanom za ich czujność i szybkie informowanie jej zespołu o fałszywych treściach:

Wszystkim z Państwa, którzy zdecydowali się poinformować nas o krążącej w sieci fałszywej reklamie - dziękujemy za czujność.

Jak działa oszustwo "na gwiazdę"?

Fałszywe reklamy, w których bezprawnie wykorzystano wizerunek Alicji Majewskiej, pojawiły się na Facebooku i innych portalach. Najczęściej promują one różnego rodzaju produkty – od suplementów diety po cudowne preparaty na zdrowie czy urodę. Niestety, kliknięcie w taką reklamę może prowadzić do utraty pieniędzy, a także do przekazania swoich danych osobowych w ręce oszustów.

Majewska, jak i inne gwiazdy, wielokrotnie zwracała uwagę na problem nielegalnego wykorzystywania wizerunku przez internetowych naciągaczy. Artyści apelują do fanów, by nie wierzyli w cudowne produkty, które rzekomo polecają, i zawsze sprawdzali wiarygodność takich ofert.

Nie dajcie Państwo się nabrać. Nie kupujcie tego "leku"

– podkreśla Alicja Majewska, zachęcając do zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z internetu.

Oszustwa internetowe coraz częstsze

Przypadek Alicji Majewskiej to kolejny przykład na to, jak celebryci stają się ofiarami internetowych oszustów. Wizerunki znanych osób często wykorzystywane są do promowania produktów, z którymi nie mają nic wspólnego. Policja oraz organizacje zajmujące się bezpieczeństwem w sieci apelują, by unikać klikania w podejrzane reklamy i nie podawać swoich danych osobowych na nieznanych stronach.

Alicja Majewska ma nadzieję, że jej apel pomoże fanom unikać nieuczciwych praktyk. Jak sama przyznaje, ważne jest, by w takich sytuacjach reagować szybko i zgłaszać podejrzane treści odpowiednim instytucjom. Dzięki czujności fanów i publicznemu nagłośnieniu sprawy, oszuści mogą zostać szybciej zidentyfikowani i zatrzymani.

Miejmy nadzieję, że coraz więcej osób będzie świadomych zagrożeń czyhających w internecie, a tego typu sytuacje będą zdarzać się coraz rzadziej.

Jak zgłaszać fałszywe reklamy?

Zgłaszanie fałszywych reklam w mediach społecznościowych to ważny krok w walce z oszustwami internetowymi. Każda platforma oferuje narzędzia do zgłaszania tego typu treści.

Zgłaszanie fałszywych reklam na Facebooku

Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu reklamy lub postu.

Wybierz „Zgłoś reklamę” lub „Zgłoś post”.

Wskaż powód zgłoszenia, np. „Oszustwo”, „Wprowadzanie w błąd” lub „Wykorzystanie czyjegoś wizerunku”.

Prześlij zgłoszenie i ewentualnie podaj dodatkowe szczegóły, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Facebook przeanalizuje zgłoszenie i podejmie odpowiednie działania, takie jak usunięcie reklamy lub zablokowanie konta odpowiedzialnego za jej publikację.

Zgłaszanie fałszywych reklam na Instagramie

Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu reklamy lub posta.

Wybierz „Zgłoś”.

Wskaż powód, np. „Oszustwo” lub „Spam”.

Potwierdź zgłoszenie.

Jeśli widzisz podejrzaną reklamę w wynikach wyszukiwania Google:

Kliknij „x” lub ikonę „Zgłoś reklamę”, która znajduje się obok reklamy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy Google, podając szczegóły dotyczące reklamy.

Google Ads surowo podchodzi do nadużyć i często blokuje całe kampanie reklamowe powiązane z oszustami.

W podobny sposób można zgłosić podejrzane reklamy wyświetlane w innych mediach, jak YouTube czy TikTok. Pamiętaj też, aby zrobić zrzut ekranu fałszywej reklamy, by mieć dowód w razie potrzeby. Jeśli reklama wyłudziła dane lub pieniądze, zgłoś to również na policję lub do odpowiednich organów (np. UOKiK w Polsce). Unikaj klikania w podejrzane linki i nie podawaj swoich danych osobowych.

Zgłaszanie nie tylko chroni Ciebie, ale również innych użytkowników przed podobnymi oszustwami. To mały krok, który może znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w internecie.

