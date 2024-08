Izabela Trojanowska cały czas spełnia się jako wokalistka, na swoim koncie ma aż siedem płyt i kilka wielkich przebojów. Niedawno wypuściła nową piosenkę "Znów będziemy tańczyć", która od razu stała się hitem.

Trojanowska od lat występuje też w popularnym serialu "Klan". To właśnie na planie tej produkcji miała okazję poznać Agnieszkę Kotulankę. Okazuje się, że kobiety bardzo się lubiły.

"W scenach, w których z nią grałam, musiałam bardzo się starać, żeby doskoczyć do jej poziomu. Bardzo, bardzo, ale to bardzo zdolna, fajna, normalna koleżanka. Należała też do niewielu kobiet, które nie mówiły dowcipu od puenty, miała męski umysł" - przyznała Iza w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Agnieszka Kotulanka odeszła z show-biznesu

Agnieszka Kotulanka w "Klanie" grała od momentu powstania serialu, aż do 2013 roku. Kobieta zniknęła wtedy z show-biznesu. W mediach zaczęły krążyć plotki, że było to spowodowane uzależnieniem, z którym się zmagała. W prasie z kolei ukazywały się zdjęcia przedstawiające Agnieszkę, która spożywa napoje wysokoprocentowe.

"To się działo przez tyle lat na naszych oczach i ona nie mogła zawrócić z tej drogi. No niestety, jakiś procent ludzi nie daje rady. I padło też na Agnieszkę. Na tym polega cała groza tej choroby. To nie są igraszki, to jest choroba śmiertelna i tak się okazało w przypadku Agnieszki. No cóż. Wielki żal pozostał" - mówił Tomasz Stockinger w rozmowie z "Faktem".

Izabela Trojanowska wyjawiła prawdę na temat Agnieszki Kotulanki

Uzależnienie od alkoholi nie było ponoć bezpośrednią przyczyną śmierci Kotulanki. Kobieta zmarła w lutym 2018 roku w wyniku udaru krwotocznego mózgu. Wcześniej miała skarżyć się na silne bóle głowy, jednak zignorowała te objawy. Trojanowska nie ma wątpliwości, że dużą rolę w odejściu Kotulanki odegrały portale plotkarskie oraz prasa.

"Media rozdmuchały i zrobiły z tego story. A ona, z tego co wiem, najzwyczajniej w świecie miała wylew. Z tym że wcześniej pojawiały się artykuły śledzące ją i to, że ma problemy ze sobą. Rozstała się z kimś i to na pewno nie wpłynęło pozytywnie na jej stan zdrowia. Pewnie to miało jakiś wpływ, ale nie było bezpośrednią przyczyną" - powiedziała Pomponikowi Trojanowska.

