Tuż przed śmiercią Anna Jantar miała konkretny plan! Piotr Kuźniak zdradził sekret. To mogło wszystko zmienić!

Anna Jantar i plotki o romansie z Wojciechem Morawskim

Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie. Na pogrzebie artystki przemawiał m.in. Daniel Olbrychski, a do kościoła przyszło około 40 tys. osób. Dużo emocjo do dziś wzbudza relacja Anny Jantar z mężem - Jarosławem Kukulskim. Według plotek wokalistka miała się związać z perkusistą grupy Perfect - Wojciechem Morawskim. Z drugiej strony Natalia Kukulska, czyli córka Anny Jantar i kompozytora, pokazała treść miłosnego listu ojca do matki, który ta miała trzymać podczas tragicznego lotu. Zdaniem Natalii jej mama żadnego romansu nie miała.

Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy Ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od Ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję Cię mocno, Twój Jarek. PS. List taki do Ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama

- czytamy w liście. Także zdaniem Piotra Kuźniaka mało prawdopodobne jest to, że Anna Jantar związała się z innym mężczyzną.

Ania dbała o tę swoją Natalkę i chyba nie doprowadziłaby do tego, żeby zburzyć to wszystko, co do tej pory zostało zbudowane. Wiadomo, że branża nasza jest okropna i wiele takich wiadomości opiera się o jakieś niesprawdzone plotki

- podkreśla muzyk, który przez lata blisko współpracował z Anną Jantar. To on pierwszy wyparzył ją, grając w zespole Szafiry.

Pewnego dnia usłyszał śpiew początkującej wówczas piosenkarki i postanowił ją ściągnąć do kapeli. W negocjacje włączył się Roman, brat Anny Jantar. Nie trwały one długo.

W pewnym momencie Romek powiedział: "A bierzcie ją szybko, bo ona ciągle chce śpiewać i śpiewa w tym domu cały czas i śpiewa, a nikt jej nie chce zaangażować". Ja mówię: "to my ją bierzemy natychmiast". No i na próby od razu zaczęła przyjeżdżać, śpiewała rewelacyjnie

- wspomina Piotr Kuźniak. Potem występował on razem z Anną jantar w grupie Waganci. Po jakimś czasie jednak drogi artystów się rozeszły. Pewnego dnia, po latach, znów się spotkani. Przypadkowo, w Ustce. Teraz w rozmowie z "SE" Piotr Kuźniak zdradził sekret dotyczący ostatniej rozmowy z piosenkarką. Muzyk wówczas występował na statkach w Finlandii, w ramach kontraktu z Pagartem.

Ania mnie zauważyła, mówi: "cześć Piotrek, po co ty tam siedzisz w tej Finlandii, w ogóle w tej Skandynawii, ja ciągle szukam czegoś nowego, próbuję nagrywać. Wiesz co, Jarek jest szefem WIFON-u (wytwórnia płytowa - red.), to w przyszłym roku spróbujemy nagrać płytę w duecie, on zarezerwuje nam na maj, czerwiec studio i będziemy tam coś nagrywać"

- relacjonuje muzyk. Kuźniak zapalił się do tego pomysłu i powiedział, że przyjedzie w już w kwietniu, żeby poćwiczyć do nagrań.

Był zatem już konkretny plan, który mógł wszystko zmienić w karierze Anny Jantar. Nagle Piotr Kuźniak usłyszał w radiu przerażającą wiadomość.

Ja siedzę w tej Finlandii, na kontrakcie, marzec jest i słucham radia, długie fale, bo tam się długich fal słuchało. I usłyszałem, że samolot się rozbił i Ania zginęła. No i mówię: "no to już płyty nie będzie"

- wspomina ze smutkiem.

