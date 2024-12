Karolina Pajączkowska przeżywa koszmar. Jej syn trafił do szpitala. "Sprawa jest poważna"

Prapremiera utworu Ryszarda Poznakowskiego "Niespodziewany zmierzch miłości"

Ryszard Poznakowski nawet po śmierci dostarcza nam wspaniałą muzykę! Wiele jego znakomitych kompozycji zalega w obszernej szafie i czeka na właściwy moment, by ukazać się szerszej publiczności. Pamięć o tym znakomitym kompozytorze pielęgnują przede wszystkim jego dwaj przyjaciele: świetny wokalista i instrumentalista Piotr Kuźniak, znany m.in. z zespołu Trubadurzy, i menedżer Jakub Kaczmarek.

To dzięki nim już teraz - w niecałe trzy tygodnie po śmierci Ryszarda Poznakowskiego - możemy posłuchać utworu "Niespodziewany zmierzch miłości". Panowie do współpracy zaprosili Kasię Moś, co okazało się strzałem w dziesiątkę! Tylko u nas prezentujemy prapremierę piosenki skomponowanej przez Ryszarda Poznakowskiego na początku lat 90. Utwór ponad 30 lat przeleżał w szafie artysty.

Ryszard Poznakowski cieszył się, że udało się zaangażować Kasię Moś

Prace nad wydaniem piosenki "Niespodziewany zmierzch miłości" ruszyły jeszcze za życia Ryszarda Poznakowskiego. Niestety kompozytor nie doczekał końcowego efektu. Wiemy, że z entuzjazmem podchodził on do pomysłu zaangażowania Kasi Moś.

Mówił, że ma świetny głos - zdradził nam Jakub Kaczmarek. - Kasia z kolei uważa, że to zaszczyt, że ona jako reprezentantka młodego pokolenia mogła razem z Piotrem Kuźniakiem zaśpiewać ten utwór

- dodał. Wszystko wskazuje na to, że z szafy Ryszarda Poznakowskiego wkrótce wyjęte zostaną kolejne nieznane dotychczas piosenki, które zaśpiewają - w duecie z Kuźniakiem - kolejni młodzi artyści.

Wspomniany Piotr Kuźniak z Ryszardem Poznakowskim przyjaźnił się nie tylko na gruncie artystycznym.

To był prawdziwy przyjaciel. Poznaliśmy się na statku w latach 80., gdzie występowałem. Potem ściągnął mnie do Trubadurów. Byłem u Ryśka trzy tygodnie przed jego śmiercią... Bardzo mi go brakuje

- powiedział nam muzyk, który na pogrzebie Ryszarda Poznakowskiego przejmująco zaśpiewał utwór "Byleś tu", czyli zmienioną wersję przeboju "Byłeś tu".

Oficjalna premiera utworu "Niespodziewany zmierzch miłości" zaplanowana jest na 28 grudnia. Już dziś tylko u nas - dzięki uprzejmości Creative Artists Kaczmarek - można posłuchać tej kapitalnej piosenki. Od razu wpada w ucho! Słowa do utworu napisał Oskar Weinert.