Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Gdy on zaśpiewał, żałobnikom ciarki przeszły po plecach! Przejmujące wideo

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Piotr Kuźniak zaśpiewał tak, że żałobnikom ciarki przeszły po plecach

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego nieprzypadkowo odbył się 13 grudnia. Data ostatniego pożegnania Trubadura nawiązuje do jego przeboju śpiewanego przez Kasię Sobczyk. Chodzi o utwór "Trzynastego", w którym znajdują się słowa "trzynastego nawet w grudniu jest wiosna". O kulisach pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego mówił w kościele odprawiający mszę żałobna kapłan. - Gdy ustalaliśmy termin pogrzebu, pani Teresa (żona Ryszarda Poznakowskiego - red.) powiedziała, że piosenka, którą skomponował jej mąż, niech też wyznaczy datę tego właśnie rozstania się ze światem Ryszarda i rozstaniem z nami - zdradził ksiądz. W trakcie uroczystości nie brakowało poruszających przemówień. Jednak najbardziej zapadł w pamięci występ Piotra Kuźniaka. Ten znakomity wokalista przez lata współpracujący z Ryszardem Poznakowskim zaśpiewał utwór "Byłeś tu", który jest zmienioną wersją dawnego hitu "Byłaś tu".

Pod artykułem w galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego

Piotr Kuźniak był u Ryszarda Poznakowskiego trzy tygodnie przed jego śmiercią

Piotr Kuźniak tak pięknie i wzruszająco wykonał ten kawałek, że zgromadzonym w kościele żałobnikom ciarki przeszły po plecach. Można powiedzieć, że występ Kuźniaka to było jednocześnie pożegnanie Ryszarda Poznakowskiego i podziękowanie mu za to co robił w swoim życiu. Dla wokalisty bowiem zmarły Trubadur był szczególnie ważną osobą. Ostatni raz Poznakowskiego widział trzy tygodnie przed jego śmiercią. Piotr Kuźniak mówił o tym na łamach "Super Expressu". - Byłem u niego w domu jeszcze go odwiedzić, a w dniu śmierci byliśmy cały czas z jego żoną w kontakcie telefonicznym. Także to był mój największy przyjaciel, bo to był jedyny człowiek, który podał mi rękę i prowadził mnie ten cały tutaj układ artystyczny tego show biznesu - zdradził nam muzyk.

Nie przegap: Przedpogrzebowa msza za Ryszarda Poznakowskiego. Ta modlitwa poruszyła cały kościół!

Poza Kuźniakiem w pogrzebie Ryszarda Poznakowskiego w Szelkowie uczestniczyło wiele innych osób związanych ze światem rozrywki, m.in. Ewa Krawczyk, Andrzej Kosmala menadżer Krzysztofa Krawczyka), Anna Jurksztowicz, Tomasz Zeliszewski i Wojciech Gąssowski.