Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Zaskakuje, kto usiadł w pierwszym rzędzie razem z wdową po Krzysztofie Krawczyku!

Co za stylizacje!

Czy to koniec tej sprawy?

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego zaczął się o godz. 13.30 w kościele w Szelkowie. Miejsce to jest szczególne dla zmarłego Trubadura. W znajdującym się bowiem na terenie tej gminy Magnuszewie Dużym był on sołtysem przez dwie kadencje (2011-2019). Dwa dni przed pogrzebem Ryszarda Poznakowskiego w Warszawie odbyła się specjalna msza święta za duszę zmarłego. Już po uroczystości poruszający wpis w mediach społecznościowych zamieściła kompozytorka i pieśniarka Elżbieta Wojnowska, która zdradziła, jakim naprawdę człowiekiem był Ryszard Poznakowski. - Nic nie wiecie o tym Człowieku. Wielki Integrator zastraszonych, pojedynczych bytów artystycznych. Opiekun, właściwie czuły Ojciec wobec bezradnych, zagubionych w systemie koleżanek i kolegów. Żartobliwy generał, negocjator naszych praw, praw ludzi, których system polityki kulturalnej państwa ignoruje, albo używa do własnych celów - czytamy poście. Na pogrzebie Trubadura pojawili się m.in. jego przyjaciel Piotr Kuźniak, Wojciech Gąssowski, dla którego Poznakowski skomponował "Gdzie się podziały tamte prywatki", Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera i Ewa Krawczyk, wdowa po innym słynnym Trubadurze - Krzysztofie Krawczyku.

Pod artykułem znajduje się galeria zdjęć z pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego

Zaskoczeniem może być to, że Ewa Krawczyk usiadła w pierwszym rzędzie, a obok niej miejsce znalazł Andrzej Kosmala, wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka. Zwykle najbliżej ołtarza siedzi rodzina zmarłego. Widać, że i Kosmala, i Ewa Krawczyk byli z Ryszardem Poznakowskim mocno zżyci. Jeszcze przed pogrzebem Trubadura menadżer Krzysztofa Krawczyka umieścił na Facebooku nagranie, na którym mogliśmy usłyszeć głosy aż trzech Trubadurów: Krzysztofa Krawczyka, Ryszarda Poznakowskiego i Piotra Kuźniaka w nagranym po śmierci tego pierwszego kawałku "Byłeś tu".

Nie przegap: Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Trzynastego w Szelkowie zaświeciło słońce