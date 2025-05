Mikołaj Roznerski zdradził, co powiedział mu jego własny syn. Płakać się chce!

"My trochę przegięliśmy"

Przed śmiercią Tomasza Jakubiaka jego mama publicznie przyznała się do błędu! Ważny apel do wszystkich rodziców

Karolina Szostak wróciła do tematu wagi. Mówi wprost, że otyłość to choroba

"Sorry, Dorota"

TVN nie zwalnia tempa. "Dzień Dobry TVN" numerem 1 w każdej grupie

Z danych za kwiecień 2025 jasno wynika, kto rządzi w porannym paśmie. "Dzień Dobry TVN" przyciągało średnio 409 423 widzów dziennie. To przełożyło się na 8,38% udziału w rynku w grupie ogólnej, aż 10,06% w grupie wiekowej 20-54 i 8,7% w grupie 16-49. To najlepsze wyniki spośród wszystkich programów śniadaniowych w kraju.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w weekendy. "Dzień Dobry TVN" przyciągnęło w sobotnio-niedzielne poranki średnio 522 972 widzów. To nie tylko imponujący wynik liczbowy, ale też 8,75% udziału w rynku w grupie ogólnej.

Weekendowe wydania wyprzedziły "Pytanie na śniadanie" (344 248 widzów) oraz "Halo, tu Polsat" (202 303 widzów), potwierdzając dominację TVN w najgorętszym paśmie dnia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: "Pytanie na śniadanie" już nie będzie takie samo! Para wypadła z grafiku. Tej dwójki nie zobaczycie na ekranie

TVP nadal w grze – "Pytanie na śniadanie" stabilne na drugim miejscu

Choć to TVN zgarnia najwyższe laury, TVP2 nie ma powodów do wstydu. "Pytanie na śniadanie" w kwietniu oglądało średnio 329 498 osób, co daje programowi silną pozycję wicelidera. Format publicznego nadawcy cieszy się lojalną widownią i skutecznie broni się przed rosnącą konkurencją.

POLECAMY: Anna Lewandowska nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie"! Wystąpi w duecie z Łukaszem Kadziewiczem

Polsat daleko w tyle. "Halo, tu Polsat" z trzecim wynikiem

Na tle TVN i TVP oferta Polsatu wypada blado. Program "Halo, tu Polsat" w kwietniu oglądało średnio 189 556 widzów, co plasuje go na trzeciej pozycji, ale z wyraźną stratą do rywali.

TVN i TVP od lat dzielą między sobą poranny "tort". Najnowsze wyniki tylko potwierdzają, że te dwie stacje zostawiają konkurencję daleko w tyle.

Obejrzyj w naszej galerii zdjęcia prowadzących "Pytanie na śniadanie"

Żona Roberta Stockingera jest zazdrosna o jego partnerkę z "Pytania na Śniadanie". Wszystko jasne! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.