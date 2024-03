Piotr Kraśko zaskoczył nagraniem z siłowni. Nawet koleżanka z TVN nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła

TVN nagle zmienia ramówkę. "Na Wspólnej", "Milionerzy" i "Czas na show. Drag Me Out" znikają z anteny!

Informację o zmianie w ramówce TVN przekazał serwis Wirtualnemedia.pl: "W najbliższy wtorek 26.03 wszyscy kibicujemy polskiej reprezentacji i trzymamy kciuki za awans Polaków do Mistrzostw Europy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych widzów, wprowadziliśmy zmiany w wieczornej ramówce" - czytamy w komunikacie przesłanym przez TVN. Oznacza to, że we wtorek z ramówki TVN wypadną: "Na Wspólnej", "Milionerzy" i czwarty odcinek "Czas na Show. Drag Me Out".

Zamiast tych pozycji widzowie zobaczą dwa finałowe odcinki serialu "Odwilż". Mamy jedna dobrą wiadomość dla widzów. "Na Wspólnej" i "Milionerzy" wrócą na antenę już w środę 27 marca. Czwarty odcinek "Czas na Show. Drag Me Out" widzowie zobaczą za tydzień.

Mecz Polska-Walia. Gdzie oglądać?

Polska i Walia rozegrają dziś finał baraży o Euro 2024. Nasza reprezentacja będzie musiała pokonać rywala na wyjeździe. Jeśli tak się stanie, Polacy zagrają w tegorocznym turnieju w Niemczech. O której godzinie dzisiaj mecz Walia - Polska? Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 marca w Cardiff o 20.45.

Podopieczni trenera Michała Probierza pokonali ostatnio 5:1 Estonię, a w rozgrywanym w tym samym czasie drugim półfinale Walia ograła wysoko Finlandię. Dzisiejszy mecz zapowiada się więc niezwykle emocjonująco.