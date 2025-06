TVP gra z kobietami! Rusza kampania "Wszystkie gramy do jednej bramki" z gwiazdami przed Euro 2025

Kobiety na murawie i na ekranie

To historyczny moment dla polskiego sportu — kobieca reprezentacja Polski po raz pierwszy wystąpi na piłkarskim Euro! Turniej odbędzie się w dniach 2–27 lipca w Szwajcarii, a już 4 lipca o 21:00 Biało-Czerwone zagrają z Niemkami w swoim pierwszym meczu. Wszystkie spotkania pokaże Telewizja Polska — w TVP1, TVP Sport, a także online.

Ale to nie wszystko. TVP rusza z kampanią "Wszystkie gramy do jednej bramki", która nie tylko promuje turniej, ale też zwraca uwagę na szerszy kontekst: równość, szacunek i zmianę w postrzeganiu kobiet w sporcie i społeczeństwie.

Gwiazdy wspierają piłkarki

W kampanii wystąpiły znane i silne kobiety z różnych dziedzin: kultury, mediów, sportu i życia społecznego. W sesji zdjęciowej i spocie promującym kampanię pojawiły się m.in.:

Urszula Dudziak – ikona polskiego jazzu i Artystka UNESCO dla Pokoju, która od lat walczy o słyszalność kobiecego głosu.

Katarzyna Zielińska – aktorka i aktywistka, zaangażowana w liczne akcje charytatywne i społeczne.

Sylwia Przybysz – piosenkarka i influencerka, która otwarcie pokazuje kulisy macierzyństwa w social mediach.

Sylwia Chutnik – pisarka i feministka, działająca na rzecz praw kobiet i matek.

Paulina Chylewska, Sylwia Dekiert i Maja Strzelczyk – dziennikarki sportowe, które na co dzień pracują w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Bohaterką kampanii jest również Ewa Pajor, kapitan reprezentacji Polski i zawodniczka FC Barcelony, która od lat działa na rzecz równouprawnienia w sporcie.

To nie tylko kampania – to manifest

"Wszystkie gramy do jednej bramki" to coś więcej niż promocja transmisji meczów. To opowieść o sile, determinacji i zmianie, jaka dokonuje się na naszych oczach. Kobieca piłka nożna przestaje być egzotyką, a staje się pełnoprawnym widowiskiem. Kampania ma pokazać, że kobiety walczą dziś nie tylko o gole, ale też o równe traktowanie, widoczność i szacunek.

TVP chce dotrzeć z tym przekazem do jak najszerszego grona odbiorców — nie tylko kibiców, ale wszystkich, którzy cenią autentyczność, pasję i społeczne zaangażowanie. Kampania obejmie telewizję, kina, radio, media cyfrowe, prasę oraz outdoor – w tym nośniki DOOH i komunikację miejską.

Za realizację projektu odpowiada Biuro Reklamy i Marketingu TVP we współpracy z domem mediowym Value Media. Spot promujący akcję wyreżyserował Kamil Fortuna.

Czy kobiecy futbol wreszcie przebije się do mainstreamu? Dzięki takim kampaniom – ma na to ogromną szansę. Obejrzyj wideo.