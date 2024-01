TVP otwiera się na pary jednopłciowe w "Rolnik szuka żony". Marta Manowska ma swoje zdanie w tej sprawie

Produkcja "Rolnika..." otwarta na osoby LGBT

Rozpoczęły się już poszukiwania bohaterów kolejnej edycji randkowego show TVP "Rolnik szuka żony". Produkcja zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania się przez formularz dostępny między innymi na Instagramie, a w dla wahających się zorganizowała sesje pytań i odpowiedzi. Jeden z internautów zapytał o możliwość zgłaszania się do udziału w show osób LGBT. Z odpowiedzi wynika, że jest otwarta również na pary jednopłciowe w programie. Na pytanie internauty padała odpowiedź, że "miłość nie wyklucza".

Marta Manowska skomentowała otwarcie programu "Rolnik szuka żony' na związki jednopłciowe

Informacja o możliwości zgłaszania się osób LGBT do programu odbiła się szerokim echem, bo dotychczas jawne popieranie środowisk nieheteroseksulanych w TVP nie było mile widziane. Przy najbliższej nadarzającej się okazji portal Plejada zapytał więc o tę kwestę Martę Manowską, gospodynię programu. Gwiazda przyznała, że jest zadowolona z takiego obrotu sprawy, ale podkreślała, że nie należy tego traktować, jako sensacji, a coś zwyczajnego. - Nie wiem, czy to było nie do pomyślenia. To nie jest pytanie do mnie. Natomiast ja się cieszę i uważam, że produkcja wyczerpała ten wątek, po prostu, odpowiadając jednym zdaniem - skomentowała Manowska. Gospodyni dodała także: "Jestem zwolennikiem tego, żeby na te tematy rozmawiać bardzo prosto i krótko, bo one są naturalne i nie trzeba o nich zbytnio rozmawiać. Tak to czuję".

Kto może się zgłosić do programu "Rolnik szuka żony"

W programie mogą wziąć udział osoby, które prowadzą gospodarstwa rolne i są osobami samotnymi "Jesteś Rolnikiem lub Rolniczką i prowadzisz klasyczne gospodarstwo lub nietypową hodowlę? Masz sady, stawy rybne lub szklarnie i pragniesz odnaleźć swoją Drugą Połowę? Jesteśmy tu, by Ci pomóc!" - czytamy na stronie zgłoszeniowej do programu. Po wypełnieniu zamieszczonego formularza i załączeniu wideo, należy poczekać na kontakt telefoniczny ze strony produkcji.

