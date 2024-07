Tajemnica twarzy Mirosława Zbrojewicza. Skąd wzięły się "dzioby"?

Mirosław Zbrojewicz przez część widzów może nie być kojarzony z nazwiska, ale jego twarz zna niemal każdy Polak. To właśnie ona sprawia, że aktor przez całą swoją dotychczasową karierę obsadzany był głównie w rolach czarnych charakterów. Wyjątkowa facjata to jego wielki kapitał. Skąd w ogóle wzięły się te "dzioby" na twarzy Mirosława Zbrojewicza. Prawdopodobnie są one efektem trądziku, z którym aktor zmagał się w młodości. Co ciekawe, to właśnie pryszcze mogły mu otworzyć drzwi do wielkiej kariery.

- Do drugiej klasy liceum miałem metr pięćdziesiąt wzrostu, śmiesznie obciętą grzywkę, okulary i cały byłem w pryszczach. Przed komisją w szkole teatralnej wypadłem pewnie tak samo, jak inni moi koledzy, ale najwidoczniej musiał być plan, że w tym roku wezmą brzydkiego i pryszczatego. No to wzięli mnie. Więc może to jest po prostu przypadek, że dziś jestem tu, gdzie jestem - wyznał kiedyś Mirosław Zbrojewicz w rozmowie z Wp.pl.

Mirosław Zbrojewicz: "Podoba mi się, jak moja twarz się zmienia"

Aktor zresztą do swojego wyglądu ma zdrowy dystans. - Gdybym był ładny, przystojny i młody, nie mógłbym się opędzić od ról, niezależnie od umiejętności. Jest trochę inaczej. Ta gęba to coś, co jest mi dane, od natury. Na tyle, na ile wydaje mi się, że powinienem z tego korzystać, to korzystam. Nie wyrywam się, nie mam parcia na szkło. Poza tym zdecydowanie fajniej jest grać złych. Dużo ciekawiej, a i widz lubi bardziej zgłębiać ciemniejsze strony ludzkiej natury. Jest też fajnie. Zawsze. To są takie chłopackie zabawy. Dają pojeździć samochodami, poganiać z pistoletem - śmiał się Mirosław Zbrojewicz podczas rozmowy z Onetem.

Aktor pozował także do kalendarza ATM Grupy 2022, gdzie pokazał nie tylko twarz, lecz także klatę. - Generalnie lubię zmiany, więc podoba mi się, jak moja twarz się zmienia - mówił na specjalnym nagraniu popularny "Grucha" z filmu "Chłopaki nie płaczą". W naszej galerii prezentujemy, jak na przestrzeni lat zmieniał się Mirosław Zbrojewicz.

