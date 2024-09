"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Widzowie podzieleni. Justyna Steczkowska pod ostrzałem w sieci

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Zmiany w nowym sezonie programu

Nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wzbudzał wiele emocji na długo przed premierą pierwszego odcinka. Wszystko za sprawą zmian personalnych w formacie. Najpierw swoje pożegnanie z programem ogłosił Maciej Dowbor, prowadzący związany z show od początku jego emisji w Polsce. Następnie Polsat ogłosił, że żegna się z Robertem Janowskim. Do Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego dołączyli za to Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino.

Nowością tego sezonu jest również duet prowadzących. Maciej Rock został wsparty przez Agnieszkę Hyży. Uczestnikami 21. sezonu są: Patricia Kazadi, Damian Kret, Reni Jusis, Joanna Osyda, Bartek Wrona, Barbara Wypych, Jakub Szyperski i Aleksander Sikora.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Widzowie krytycznie o Justynie Steczkowskiej

Pierwszy odcinek nowego sezonu przyniósł widzom mnóstwo emocji, a uczestnicy udowodnili, że potrafią zaskakiwać i przełamywać swoje granice. Najlepsza okazała się Patricja Kazadi. Artystka wykonała energetyczny utwór „Think” Arethy Franklin, co zachwyciło Justynę Steczkowską. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na Fundację "Pokonać Endometriozę".

W social mediach programu internauci żywo komentowali, co działo się w odcinku. Widzowie podzielili się na dwa obozy jeśli chodzi o podejście do nowej jurorki. Cześć była zachwycona nowymi zmianami: "Świetny debiut Pani Agnieszki jak i nowych jurorów Justyny i Stefano", "Zapowiada się bardzo dobry sezon, naprawdę mocne otwarcie, a to był dopiero 1 odcinek".

Jednak niektórym widzom nie przypadła go gustu postawa Justyny Steczkowskiej. W komentarzach powtarzały się bowiem pytania o to, dlaczego siedzi ciągle tyłem do Stefano Terrazzino. Uważają to za brak poszanowania zarówno jurora, jak i widzów. "Pani Steczkowska swoim zachowaniem lekceważy nie tylko Stefano, ale również widzów. Źle się to ogląda" - pytają internauci. Pod jednym z takich pytań ktoś odpowiedział, że piosenkarka po prostu... woli prezentować swój lewy profil, dlatego siedzi w taki sposób.

